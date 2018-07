Comment suivre les 18èmes championnats du monde de Va’a - Vitesse ?



PIRAE, le 19 juillet 2018. C’est un moment historique pour la Polynésie ! Les compétitions des Championnats du Monde de Va’a commencent demain, et pendant 8 jours, les courses de Va’a animeront le plan d’eau du Taaone. Un spectacle incroyable, qui sera possible de suivre de plusieurs façons.



Sur le site officiel d’Aorai Tini Hau : Le public pourra ainsi venir encourager les rameurs en prenant place dans les gradins qui ont été installés pour l’occasion. Les meilleurs moments seront retransmis directement sur un écran géant sur la place centrale de la Fan Zone.



Le site officiel de compétition sera ouvert au public tous les jours du 19 au 26 juillet aux horaires suivants :



Jeudi 19 juillet : 6h30 - 15h30

Vendredi 20 juillet : 8h00 – 14h30

Samedi 21 juillet : 8h00 – 18h00

Dimanche 22 juillet : 8h00 – 18h30

Lundi 23 juillet : 8h00 – 18h30

Mardi 24 juillet : 8h00 – 19h00

Mercredi 25 juillet : 8h00 – 17h00

Jeudi 26 juillet : 8h00 – 15h30



Sur TNTV : En tant que Diffuseur Officiel des 18èmes Championnats du Monde de Va'a Vitesse, TNTV retransmettra en direct TV, Web et Live Facebook, les meilleurs moments de la compétition soit plus de 200 courses !



En commentaire des courses vous retrouverez ; Olivier Huc, Davidson Bennett, André Vohi et Oriano Tefau



Retrouvez le calendrier intégral de diffusion ICI : http://bit.ly/2mq5IwB



Retrouvez vos rendez-vous quotidiens sur les compétitions en presse et radio : Dans le journal des championnats du monde par Alex de Va’a News de 6H30 à 7H30 et 12H sur Radio 1 et à 13h sur Tiare FM.



Dans votre quotidien Tahiti Infos pour un résumé de chaque jour de compétition.









