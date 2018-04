Comment la technologie peut-elle booster l'enseignement ?

C'est fini les classes avec les élèves regardant leur maître écrire à la craie sur le tableau noir. Les écrans et les nouvelles technologies ont fait leur apparition depuis plusieurs années déjà dans les établissements scolaires. Mais comment le numérique peut-il améliorer l'enseignement ? Bruno Vergnes, professeur de français au collège public innovant Pierre-Emmanuel de Pau tentera le jeudi 19 avril de répondre à question dans le cadre des conférences Savoirs pour tous, organisées à l'université de Polynésie française à Punaauia.Ce professionnel de l'éducation présentera des pistes pour renouveler l’enseignement en utilisant davantage la culture et la citoyenneté numérique. Sur le site LudoMag , il raconte ainsi comment il a repensé l'organisation d'une de ses classes.Comme il l'explique, il y a différents types d'élèves. Les enfants peu attentifs sont placés devant ; les élèves autonomes sont placés au fond de la classe et peuvent s’auto corriger en utilisant des outils numériques mis en place par leur enseignant (QR code etc). Les élèves qui se situent entre les deux, sont positionnés en îlots, par quatre, « qui peuvent s’entraider ».Dans un autre cas, il a décidé d'encourager ses élèves à débattre en leur faisant travailler sur un argumentaire pour le diffuser ensuite lors d' une émission webradio