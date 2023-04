Comment effectuer une procuration

Tahiti, le 26 avril 2023 – Le haut-commissariat rappelle la démarche à suivre pour effectuer une procuration, alors que le second tour des élections territoriales aura lieu ce dimanche.



À quatre jours du second tour des élections territoriales, le haut-commissariat rappelle comment faire une procuration pour les électeurs qui ne peuvent pas se déplacer dans les bureaux de vote le jour du scrutin. La personne choisie pour voter à la place de l'électeur indisponible doit obligatoirement jouir de ses droits électoraux. Elle peut être inscrite dans un bureau de vote différent. En revanche, elle ne peut détenir qu'une seule procuration établie en France ou en Polynésie, et une seule établie à l'étranger. La démarche peut être effectuée au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie, au tribunal de première instance ou directement en ligne sur www.maprocuration.gouv.pf et doit être faite par la personne qui donne sa procuration. Cette dernière doit être munie de sa carte d'identité ainsi que du formulaire de demande sur lequel doit figurer son numéro national d'électeur ainsi que celui du mandataire. La demande est ensuite envoyée aux mairies concernées. Le haut-commissariat rappelle que ces formalités nécessitent un délai d'instruction mais aussi de transmission. Il invite donc les électeurs à effectuer leurs démarches le plus rapidement possible afin d'éviter qu'elles ne puissent aboutir. Il rappelle enfin que la procuration peut être établie soit pour un scrutin donné, pour un ou deux tours, soit pour une durée de son choix dans la limite d'un an.