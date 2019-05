Comment concilier travail et sport

PAPEETE, le 18 mai 2019. Les entreprises ayant adhéré au programme Entreprise Active se sont retrouvées ce samedi matin au parc Vairai de Punaauia pour participer aux EA Games, organisés par la Direction de la santé. L'objectif du programme est d'apprendre à concilier travail, vie de famille, activité physique et alimentation saine.





Vingt-et-une entreprises ont signé la charte d’engagement des entreprises actives pour la santé des salariés. Ce programme consiste à mettre en œuvre des actions favorisant une alimentation saine et équilibrée ainsi que la pratique régulière d’une activité physique auprès des salariés. Sous la supervision de la Direction de la santé, un soutien méthodologique et une aide à la prise de décision sont notamment proposés.



En Polynésie française, 70% de la population adulte est en surpoids. Afin d’inverser la tendance et d’agir sur les nombreux facteurs de risque qui influencent négativement l’état de santé de la population (sédentarité, consommation d’aliments néfastes pour la santé, alcoolisme, rythmes alimentaires, stress, etc.), il est nécessaire d’agir sur différents fronts.



"Ce n'est pas qu'une question de sport", rappelle Laurence Bonnac-Théron, directrice de la santé. " Il faut faire de l’activité physique. Faire son jardin c'est une activité physique. Il faut marcher au lieu de prendre sa voiture, prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur. Il ne s'agit pas de devenir compétiteur. Il faut aussi avoir une alimentation plus saine en rapport avec ses dépenses énergétiques. Faire la cuisine à la maison c'est également extrêmement important pour éviter de consommer des produits transformés. C'est aussi une transmission du savoir et un moment de partage avec les enfants."



Samedi, les salariés de ces 21 entreprises ont pu pratiquer au parc Vairai du yoga, du body-attack, du body-jam, du body-combat, du crossfit, de l'aviron indoor, de la marche nordique... Trente équipes ont participé au challenge inter-entreprises. Il a été remporté par la Brasserie de Tahiti devant TSP et la Polynésienne des eaux.



Le Conseil économique, social et culturel a décidé fin avril de se saisir de la question du diabète, "un défi vital pour la Polynésie". Les représentants de la société civile feront d'ici trois mois des propositions et recommandations. " Le fait que le CESC se penche sur cette question montre que l'ensemble de la population prend conscience de ce véritable problème (de comportement)", souligne Laurence Bonnac-Théron.