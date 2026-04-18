

Commémoration des 80 ans du retour des volontaires du Pacifique

Tahiti, le 3 mai 2026 - Mardi 5 mai se tiendra une journée de commémoration en l’honneur des 80 ans du retour des Tamari’i volontaires, ces héros qui ont bravé l’histoire pour défendre la France libre.



Du 21 octobre 2025 au 5 mai 2026, le Régiment d'infanterie de Marine du Pacifique-Polynésie (RIMaP-Polynésie) organisait une série d’événements commémoratifs pour honorer les 80 ans du retour des Tamari’i volontaires.



Le 21 octobre marque le départ du lieutenant-colonel Broche pour rejoindre la Nouvelle-Calédonie, tandis que le 5 mai célèbre le retour des Tamari’i au Fenua. Ils sont revenus en 1946, un an après la fin de la Seconde Guerre mondiale.



En 1941, 300 Polynésiens ont quitté leur terre pour défendre la France libre, laissant derrière eux leurs familles et leur île pour servir leur pays.



Dans le cadre de ces commémorations, le RIMaP-P a lancé les Défis Sagittaire : cinq défis sportifs représentant les cinq années de guerre (1941-1946). Chaque défi consiste à parcourir 300 kilomètres ou à effectuer 300 répétitions, en hommage aux 300 Tamari’i partis au combat.



L’objectif de ces défis est de rendre hommage aux guerriers du Pacifique à travers l’effort, le dépassement de soi et l’esprit de corps.



Le public est invité à cet événement historique et à rendre hommage à ces héros du Pacifique, dont le courage continue d’inspirer les générations futures.





Programme

- 15 h 15 : Accueil des va’a militaires accompagnés du patrouilleur outre-mer (POM) Teriieroo a Teriierooiterai – parc Paofai.

- 16 heures : Clôture des défis sportifs – parc Bougainville.

- 16 h 30 : Cérémonie de dépôt de gerbes au monument de la France Libre précédée par un défilé – avenue Pouvana’a Oopa.

- 16 h 45 : Inauguration de l’exposition de l’association Mémoire polynésienne de Jean-Christophe Shigetomi sur les grilles de la présidence.

- 17 h 15 : Inauguration de la plaque commémorative – Fare Tomana.

- 17 h 45 : Allocutions des autorités – parc Paofai.

- 18 heures : Spectacle mémoriel.



Rédigé par D'après communiqué le Dimanche 3 Mai 2026 à 18:40 | Lu 570 fois



