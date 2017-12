"Comme un cadeau" pour les enfants défavorisés

Comme un cadeau

Pour la deuxième année consécutive, c'est dans le cadre du Contrat de ville que l'opération 1000 étoiles existe, dirigée et orientée vers les quartiers prioritaires.

Concrètement, les familles visées sont informées de l'organisation d'un jeu par le biais des services sociaux de leur commune et invitées à déposer leur bulletin dans une urne. En échange de leur participation, elles se voient offrir le CD 'Comme un cadeau', permettant à chacun de repartir gagnant.

A la fin du mois, un tirage au sort sera effectué qui permettra à neuf familles des neuf communes de l'agglomération de remporter un panier garni offert par un partenaire de la grande distribution. Il sera composé d'une dinde, de légumes, de fruits, de chocolats, de foie gras… de quoi profiter d'un merveilleux Noël.

De notre côté, nous allons participer cette année encore au Salon de Noël. Luna va chanter et nous serons présents pour offrir des CD. Une cagnotte sera installée sur place et nous comptons aussi sur la générosité du public pour donner un coup de pouce à cette opération.

Chacun donne ce qu'il veut ou ce qu'il peut. Les fonds collectés seront remis au Contrat de ville, qui achètera des cadeaux qui viendront compléter le panier garni, et permettront d'offrir des jouets aux familles nécessiteuses. L'an dernier, 100 000 Fcfp ont été récoltés

C'est un souhait de Luna, qui me demandait depuis plusieurs années de chanter la chanson de Noël. Cette année encore elle en a émis le souhait parce que dès qu'elle a écouté la chanson, elle l'a adorée. Je lui ai dit 'on verra, on ira en studio et on fera des essais'. En fait, cette petite Luna nous a tous bluffé. Nous sommes entrés en studio et nous avons enregistré en une heure et demie. Elle a chanté super juste, ce que j'ignorais jusque-là, puisque c'est sa première chanson. Du coup, elle démarre sur un petit coup de cœur familial ; mais ça reste un jeu, et on s'amuse. Pour le clip, c'est pareil, elle était très à l'aise, et tout s'est passé très naturellement

Cette année, avec Marc Louvat, le réalisateur du clip, nous voulions mettre le focus sur une ambiance en noir et blanc un peu rétro, avec une image un peu ancienne. Faire un retour en arrière. Les autres clips étaient très colorés pour évoquer Noël. Là, l'idée était d'exprimer qu'il y a aussi de la tristesse, de la mélancolie, des enfants qui sont malheureux. Un focus un peu désenchanté au début du clip pour faire passer un message d'espérance puisqu'à la fin, la couleur et l'espoir rejaillissent d'un coup de baguette magique.

Du côté des figurants, nous avons vécu une expérience formidable. Nous avons demandé aux familles concernées par le Contrat de ville de participer au tournage du clip. Comme nous voulions assurer un certain nombre de figurants et que nous ne savions pas si les familles allaient jouer le jeu, nous avons aussi demandé à des enfants d'amis de nous rejoindre. Finalement, de nombreuses familles des quartiers prioritaires ont fait le déplacement et ont participé au clip

Je souhaite un excellent Noël et de très joyeuses fêtes à tous…

PAPEETE, 14 décembre 2017 - A l’approche des fêtes, la talentueuse et très jeune chanteuse Luna dévoile son premier albumà l'initiative du Contrat de ville. L'objet est de financer une action caritative en faveur des enfants des quartiers défavorisés de la zone urbaine, dans le cadre de l'opération 1000 étoiles.Nous avons rencontré Leo Marais, chanteur et producteur bien connu du public polynésien qui signe cette nouvelle chanson de Noël interprétée par sa fille.