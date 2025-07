Comité interministériel des outre-mer: Valls annonce des décrets contre la vie chère

Paris, France | AFP | jeudi 10/07/2025 - Le ministre des Outre-mer Manuel Valls a annoncé jeudi, en marge du Comité interministériel des outre-mer (CIOM), l'adoption de trois décrets visant à renforcer la lutte contre la vie chère dans les territoires ultramarins.



Présentant son projet de loi anti-vie chère examiné à l'automne au Parlement, il a indiqué que "sans attendre l'adoption de la loi, trois décrets sont pris ce jour, pour renforcer les observatoires des prix, des marges et des revenus et pour renforcer le bouclier qualité-prix".



Les observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) sont des instances chargées d'analyser le niveau et la structure des prix dans les outre-mer. Ils ont été institués en 2008 à la suite de mouvements contre la vie chère aux Antilles.



Le Bouclier qualité prix (BQP), mis en place en 2012, fixe lui le prix d'un panier de produits de première nécessité dans les départements et régions d'outre-mer (DROM).



M. Valls a également annoncé une circulaire à venir visant à "améliorer les délais de paiement public dans les outre-mer". Autre décision, le CIOM a décidé d'engager un travail d'adaptation des normes européennes pour mieux tenir compte des réalités des territoires ultramarins, a-t-il indiqué.



"Partant du bilan que nous avons effectué cet après-midi (...), nous allons maintenant définir pour chacun des territoires d'outre-mer une stratégie de développement", a déclaré le Premier ministre François Bayrou, qui présidait ce CIOM, annonçant un nouveau comité interministériel "dans les prochains mois".



Deux ans après sa précédente édition, ce comité interministériel des outre-mer était organisé jeudi autour de trois grands axes: la reconstruction de Mayotte, la lutte contre la vie chère et la sécurité. Les collectivités et les élus locaux n'étaient pas impliqués dans son organisation, ce qui a fait grincer des dents dans les territoires ultramarins.



Ce CIOM est le "coup d'envoi" d'une démarche qui impliquera d'avantage élus locaux, parlementaires et représentants de la société civile outre-mer, a indiqué Manuel Valls, précisant que des CIOM locaux seraient organisés dans les territoires à partir de septembre.



Plusieurs thématiques ont été retenues, comme l'adaptation au changement climatique, la coopération régionale, la lutte contre les violences intrafamiliales ou l'autonomie alimentaire.



Ce Comité interministériel intervenait alors que le Parlement a définitivement adopté jeudi le projet de loi pour "refonder" Mayotte, département le plus pauvre de France, qui était déjà confronté à d'immenses défis avant même d'être dévasté par le cyclone Chido en décembre



Le projet de loi contre la vie chère de Manuel Valls sera lui présenté en Conseil des ministres le 30 juillet.