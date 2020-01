Combien rapporte un touriste

C’est l’hébergement qui représente la plus grande dépense des touristes terrestres en Polynésie : 53% du budget pour 153 000 Fcfp dépensés par séjour sur ce seul poste. Un chiffre qui monte à 59% du budget pour les touristes qui séjournent à l’hôtel et qui baisse à l’inverse à 36% du budget pour les clients exclusifs des pensions de famille.



Deuxième poste de dépense, le transport intérieur coûte cher aux visiteurs : 40 000 Fcfp par séjour en moyenne. Qu’il soit aérien ou maritime, le voyage inter-îles pèse lourdement sur le porte-monnaie des touristes. L’étude note pourtant que les visiteurs logés gratuitement pendant leur séjour –en famille ou chez des amis- consacrent seulement 10% de leur budget vacance au transport, soit 10 000 Fcfp par personne et par séjour.



La troisième dépense des touristes se fait dans les commerces pour des achats de perles, de souvenirs, voire des achats alimentaires mais hors restauration… Elle représente seulement 13% du budget d’un touriste terrestre, soit 38 000 Fcfp par personne et par séjour. Et pour le coup, c’est le touriste en visite logé gratuitement qui dépense le plus sur ce poste : 62 000 Fcfp en moyenne. Alors que les touristes logés à l’hôtel sont les plus économes sur ce type de dépenses.



En quatrième position, on retrouve le budget restauration et bars pour 37 000 Fcfp par personnes et par séjour. Et évidemment, les touristes logés à l’hôtel consacrent le plus gros budget pour ce type de dépense. Enfin, le dernier budget des touristes est celui dépensé auprès des prestataires touristiques. En moyenne, nos visiteurs « terrestres » dépensent 22 000 Fcfp par personne et par séjour pour les loisirs, excursions ou plongées...