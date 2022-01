Colombie: un jeune écologiste indigène tué par balle

Bogota, Colombie | AFP | mardi 18/01/2022 - Il avait 14 ans, était membre de la garde indigène et, selon ses proches, un défenseur de "notre mère la Terre": Breiner David Cucuname a été tué par balle dans le sud-ouest de la Colombie, ce qui a suscité une vague d'émotion dans le pays le plus dangereux du monde pour les défenseurs de l'environnement.



L'adolescent accompagnait vendredi des membres de la garde indigène dans la localité rurale de Buenos Aires, dans le département du Cauca, une région particulièrement troublée de Colombie, où sont actifs de nombreux groupes armés.



Non armé et porteur d'un simple bâton, ces gardes, issus de la communauté locale Nasa, assuraient leur travail quotidien de surveillance du territoire quand ils ont croisé le chemin d'hommes armés, selon des représentants locaux du Conseil régional indigène du Cauca (CRIC).



Ces individus ont ouvert le feu sur la garde indigène et des membres de la communauté, tuant deux personnes, un membre de la garde, et le jeune Breiner David. Deux autres personnes ont été blessées, selon le CRIC.



La photo de l'adolescent, coupe en brosse, blouson bleu et sacoche en bandoulière, s'affichait ce début de semaine dans tous les médias nationaux et sur les réseaux sociaux.



Une association indigène locale, l'ACIN, a attribué la responsabilité de ces violences à des dissidents des FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie), qui rejettent l'accord signé en 2016 entre le gouvernement et cette guérilla marxiste. Selon le conseil indigène local, deux individus impliqués dans les meurtres auraient été arrêtés.



Breiner David "était un défenseur de notre mère la Terre, gardien du Territoire (...), un enfant protecteur de la vie", a condamné le CRIC.



La mort du jeune homme, "porte-drapeau de la protection de l'environnement dans sa communauté du Cauca, nous remplit de tristesse", a réagi sur Twitter le président Ivan Duque, appelant le procureur à accélérer son enquête.



Selon Indepaz, un think-tank colombien indépendant, Breiner David serait le deuxième défenseur de l'environnement assassiné depuis le début d'année, pour un total de 1.288 depuis l'accord de paix de 2016.



La Colombie est l'un des pays les plus dangereux au monde pour les militants, selon plusieurs ONG. Global Witness l'a identifié comme le plus meurtrier pour les défenseurs de l'environnement (65 morts en 2020).



Selon le bureau du Défenseur du peuple (ombudsman), 145 défenseurs des droits humains ont été assassinés en Colombie en 2021.



Leaders sociaux et communautaires, défenseurs des droits humains et de l'environnement sont la cible des nombreux groupes armés actifs dans les zones rurales de Colombie, pays qui connaît un regain de violences ces dernières années.



Dissidents des FARC, guérilleros de l'ELN (Armée de libération nationale), groupes paramilitaires et narco-trafiquants sont désignés comme les principaux responsables de ces attaques.



Sur la route du narcotrafic, corridor de sortie de la cocaïne vers le Pacifique, les départements du Cauca et de la Vallée du Cauca figurent en tête de liste des régions les plus troublées.