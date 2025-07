Colombie: les 18 mineurs piégés dans une mine d'or sains et saufs

Remedios, Colombie | AFP | vendredi 18/07/2025 - Les 18 mineurs coincés plusieurs heures dans une mine d'or du nord-ouest de la Colombie après un "grave accident" ont été secourus et sont tous sains et saufs vendredi, a annoncé sur X l'Agence nationale des mines.



Ils étaient pris au piège depuis jeudi dans une mine située à Remedios, dans le département d'Antioquia. Dans un message envoyé au gouvernement, la mairie de Remedios avait indiqué que la mine en question était "apparemment" exploitée illégalement.



"Ils ont tous été retrouvés en bonne santé" au terme d'une opération de secours qui a duré une douzaine d'heures, a précisé sur X l'organisme d'Etat qui avait envoyé sur place ses sauveteurs.



Les mineurs, piégés sous terre pendant environ 18 heures, sont sortis de la mine un par un, vêtus de bleus de travail et coiffés de casques jaunes, applaudis par leurs proches qui les également ont pris dans les bras, selon les images d'une télévision locale. Les sauveteurs leur ont également donné des boissons hydratantes, selon ces mêmes images.



"Tous les protocoles d'urgence ont été déclenchés" pour secourir les mineurs, avait indiqué jeudi sur X le ministre des Mines et de l'Energie, Edwin Palma.



Yarley Erasmo Marín, représentant d'une association locale de mineurs, a indiqué à l'AFP qu'à la suite d'une "défaillance mécanique", une structure destinée à empêcher les effondrements se serait elle-même affaissée, provoquant un "blocage" à la sortie principale de la mine.



Des photographies communiquées à la presse par l'Agence nationale des mines montrent des sauveteurs munis de torches pendant leurs recherches.



La région d'Antioquia jouit d'une forte tradition minière. L'or qui y est extrait sert parfois de source de financement pour des groupes armés comme le Clan del Golfo, principal cartel du pays également impliqué dans le trafic de cocaïne.



Les accidents liés à l'exploitation du charbon sont plus fréquents en Colombie, surtout dans le centre du pays, et font des dizaines de victimes chaque année.

