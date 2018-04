Colombie: le retour de l'auteure Pilar Quintana, rescapée d'un enfer conjugal

Bogota, Colombie | AFP | jeudi 11/04/2018 - Le jour où elle a craint pour sa vie, l'écrivaine Pilar Quintana a trouvé l'énergie de fuir son ex-mari violent, la maison qu'ils avaient construite sur la splendide côte sauvage de l'océan Pacifique en Colombie.



Retrouver la voie de l'écriture l'a aidée à surmonter ce cauchemar. Et elle prône désormais un féminisme décomplexé, après avoir longtemps pensé que l'égalité des sexes était acquise.

Ses neuf années dans la jungle constitue la toile de fond de La Perra (La Chienne), son nouveau roman acclamé par la critique comme par le public. Le livre, publié en juillet dernier, en est à sa 5e impression et va être traduit dans plusieurs langues.

Dans sa maison de bois ouverte sur l'océan, près du village de Juanchaco, Pilar Quintana a subi des violences et des abus dont elle n'ose parler que depuis peu.

Pour sauver sa peau, elle a fui ce coin de paradis qui lui manque aujourd'hui.

"Je sens qu'il m'est impossible d'y retourner, que la blessure est béante et La Perra a été ma façon d'aller là-bas", explique à l'AFP l'une des vedettes du Salon international du livre de Bogota, l'un des plus importants d'Amérique latine, prévu du 17 avril au 2 mai.

Dans son roman, Damaris, une femme noire et pauvre proche de la quarantaine, "l'âge auquel les femmes se dessèchent", récupère une petite chienne, à laquelle elle s'attache comme à l'enfant qu'elle n'a pas eu.