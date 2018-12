Colombie: la vice-présidente annonce la mort d'un ex-président, il est vivant

Bogota, Colombie | AFP | vendredi 06/12/2018 - La vice-présidente de Colombie Marta Lucia Ramirez a annoncé par erreur dans un tweet jeudi la mort de l'ancien président colombien Belisario Betancur, âgé de 95 ans et hospitalisé à Bogota, puis a effacé le message.



"Je suis vraiment désolée d'avoir reçu des informations erronées qui ont donné lieu à ma note de condoléances... Je suis heureuse d'apprendre que le président Belisario Betancourt (sic, ndlr) est toujours vivant", a écrit la politicienne sur Twitter.

Quelques minutes plus tôt, la vice-présidente avait annoncé la mort de l'ancien dirigeant et avait fait part de ses condoléances à la famille de M. Betancur.

"Que l'ex-président Belisario Betancur repose en paix. Sa vie, son oeuvre, son amour pour la Colombie, sont insatiable curiosité intellectuelle, sa grandeur en tant qu'homme publique puis à la retraite sont un exemple. Courage pour Dalita et toute sa famille", avait-elle écrit sur le réseau social.

Plusieurs médias ont alors repris le message et l'annonce a déclenché un flot de réactions, puis la vice-présidente a promptement rectifié son erreur en effaçant le tweet.

La Fondation Santa Fe de Bogota, où l'ancien dirigeant est hospitalisé, ne s'est pas encore prononcée sur l'état de santé de M. Betancur, qui souffre de problèmes de reins.