Colombie: huit morts dans le crash d'un avion sur un quartier de Medellin

Bogotá, Colombie | AFP | lundi 21/11/2022 - Un petit avion s'est écrasé lundi matin sur un quartier résidentiel de Medellin, dans le nord-ouest de la Colombie, tuant les huit personnes à bord, a-t-on appris de sources officielles.



"Il y a eu un accident d'avion dans le secteur de Belen Rosales", a déclaré le maire de la ville Daniel Quintero sur son compte Twitter.



L'appareil s'est écrasé sur une maison, dont le ou les étages supérieurs ont été détruits, selon les images diffusées par les services de secours. Des pompiers étaient en train d'éteindre les dernières flammes de l'incendie, au milieu des tuiles éparpillées et des cloisons de briques effondrées.



L'avion, qui s'est signalé pour la dernière fois par radio à 10H14 (15H14 GMT) transportait six passagers et deux membres d'équipage, ont indiqué les services de secours.



Ces huit personnes sont mortes, a précisé peu après sur Twitter l'aéroport Olaya Herrera, l'un des deux aéroports de Medellin, situé en centre-ville, d'où avait décollé le petit appareil. L'aéroport n'a pas précisé la nationalité des victimes mais a publié la liste de leurs noms, tous à consonance locale.



Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, un épais panache de fumée noire était visible, s'élevant au-dessus des maisons, dans le vacarme des sirènes des véhicules de secours se précipitant sur les lieux.



"Il s'agit d'un bimoteur Piper couvrant la liaison Medellin à la municipalité de Pizarro dans le département (voisin) de Choco", a précisé M. Quintero.



L'avion a "signalé une panne de moteur au décollage et n'a pas réussi à revenir à l'aéroport d'Olaya Herrera".



Capitale de la province montagneuse d'Antioquia, sur les contreforts de la cordillère centrale, Medellin est la deuxième plus grande ville de Colombie et est située au cœur de la vallée encaissée d'Aburra.



En 2016, un avion transportant l'équipe de football brésilienne de Chapecoense s'était écrasé dans les montagnes près de la ville, tuant 71 des 77 personnes à bord, dont 16 joueurs.