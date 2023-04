Colombie: deux policiers tués dans l'effondrement d'un pont

Bogotá, Colombie | AFP | jeudi 13/04/2023 - Deux policiers ont été tués dans l'effondrement d'un pont routier dans l'ouest de la Colombie, ont annoncé jeudi les autorités, qui n'ont pas écarté un possible attentat.



Plusieurs véhicules, dont trois de la police et un camion civil, ont été précipités dans le vide quand un pont reliant les départements de Quindeo et de Valle del Cauca, au-dessus de la rivière La Vieja, s'est soudainement effondré mercredi.



Deux camions de police chargés d'armes, deux autres transportant diverses matériels et une voiture ont été impliqués dans l'incident, ont indiqué les autorités, qui ont fait état de deux policiers tués et de quinze blessés.



Les images spectaculaires, enregistrées avec des téléphones portables quelques instants après l'incident, ont fait le tour des réseaux sociaux.



"Nous ne pouvons exclure aucune cause", a déclaré le directeur de l'Agence nationale des infrastructures (ANI), William Camargo, dans une interview accordée à une radio locale.



Les autorités enquêtent pour déterminer si l'effondrement est dû à la détérioration progressive de la structure, datant de 1968, en raison du passage de charges très lourdes, à un défaut d'entretien ou à un "élément de dommage causé par la main de l'homme", a déclaré M. Camargo.



"Solidarité avec les familles des victimes. J'ai ordonné une enquête pour établir les causes de l'effondrement du pont et les responsables", a commenté su Twitter le président Gustavo Petro.



L'incident affecte le commerce entre le centre du pays et Buenaventura, le principal port sur la côte Pacifique.