Collision entre un pétrolier et un cargo en mer du Nord, 32 blessés

Londres, Royaume-Uni | AFP | lundi 10/03/2025 - Trente-deux personnes ont été blessées après une collision entre un pétrolier et un cargo en mer du Nord, au large des côtes du Yorkshire (nord de l'Angleterre) où une évaluation portant sur un risque "probable" de pollution est en cours.



L'équipage du pétrolier, le Stena Immaculate, - qui bat pavillon américain et est exploité par l'entreprise Crowley - est en vie, a précisé à l'AFP un porte-parole de son propriétaire, la société suédoise Stena Bulk.



Des images diffusées par les chaînes de télévision britanniques montrent d'impressionnants panaches de fumée et des flammes s'élevant du lieu de la collision. Les deux bateaux sont à peine perceptibles.



Des pompiers ont été dépêchés sur place.



La collision a fait au moins 32 blessés transportés à terre à Grimsby (nord-est de l'Angleterre), a indiqué lundi à l'AFP le directeur du port de cette localité, Martyn Boyers.



Les blessés sont arrivés à terre "à bord de trois bateaux" et "les ambulances font la queue sur le quai" du port, a-t-il précisé.



Le cargo impliqué est le "Solong", selon la même source. Il appartient selon les médias à l'entreprise allemande Reederei Köpping et battrait pavillon portugais.



L'alerte a été donnée peu avant 10H00 GMT, selon les garde-côtes britanniques.



"Un hélicoptère de sauvetage des garde-côtes a été mobilisé, ainsi que des canots de sauvetage, un avion et des navires situés à proximité capables de lutter contre les incendies", ont-ils détaillé dans un communiqué.



Selon le site de référence Marine Traffic, qui suit en temps réel le trafic maritime, le pétrolier Stena Immaculate, aurait été stationné à Immingham, près de Hull, dans l'est de l'Angleterre.



Selon Bloomberg, il avait quitté la Grèce chargé de produits pétroliers.



"Je suis préoccupée par la collision entre deux navires en mer du Nord ce matin", a déclaré la ministre britannique des transports, Heidi Alexander, sur X, remerciant les services d'urgence impliqués dans les secours.



De son côté la société des ports britanniques associés (Associated British Ports, ABP) a confirmé à l'AFP être "au courant d'un incident maritime" survenu "en dehors de (sa) juridiction". "Nous aidons les garde-côtes et les autres agences concernées à réagir", a confirmé la compagnie à l'AFP.



Sollicitée, l'Organisation maritime internationale (IMO) a souligné que l'accent était mis sur la lutte anti-incendie et les opérations de secours, ajoutant qu'en temps voulu un rapport d'enquête devrait lui être soumis.



Plusieurs collisions ont été rapportées ces dix dernières années en mer du Nord.



Il y a deux ans, deux cargos s'étaient percutés au large de l'archipel allemand de Heligoland. Trois personnes avaient été tuées et deux autres avaient disparu en mer.



En 2015, le Flinterstar, un cargo transportant plus de 500 tonnes de produits pétroliers, avait coulé après une collision avec un tanker à huit kilomètres au large du littoral belge.

