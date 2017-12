Collision bus/train: la ministre et les présidents de SNCF et SNCF Réseau sur place

Paris, France | AFP | jeudi 14/12/2017 - La ministre des Transports Elisabeth Borne, ainsi que les présidents de la SNCF, Guillaume Pepy, et de SNCF Réseau, Patrick Jeantet, se rendaient jeudi soir à Millas (Pyrénées-Orientales), où une collision entre un train et un bus scolaire a fait quatre morts et plusieurs blessés.



Elisabeth Borne était en route depuis Cahors (Lot), où elle était jeudi en déplacement avec le Premier ministre dans le cadre de la conférence nationale des territoires, a précisé son ministère. "Très vive émotion suite au terrible accident survenu à Millas", a tweeté la ministre.

La SNCF a également indiqué que Guillaume Pepy et Patrick Jeantet se rendaient sur place jeudi soir.

Le trafic a été interrompu sur la ligne Perpignan-Villefranche de Conflent, a détaillé la SNCF. Le site internet de l'opérateur ferroviaire fait état de quatre trains annulés au départ et à l'arrivée de Perpignan, sur cette petite ligne en voie unique, non électrifiée.

L'accident s'est produit à un passage à niveau sur l'axe Perpignan-Villefranche de Conflent. Le plan blanc des services de secours a été déclenché, selon la préfecture.