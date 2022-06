Collège de Paopao : des fresques pour calmer le esprits

Moorea, le 21 juin 2022 - Deux dessins d'élèves qui ont remporté un concours ont été peints en grand format sur les murs du collège de Paopao à Moorea. Le but du Club vie scolaire de l’établissement, organisateur du projet, était de former l’unité entre les collégiens et de sensibiliser au respect des bâtiments.



Le Club vie scolaire du collège de Paopao à Moorea, regroupant des collégiens désireux de proposer des projets pour améliorer la vie des élèves, avait organisé durant l’année scolaire 2020/2021, en collaboration avec la direction, un concours de dessin au sein de l'établissement. Le thème choisi était alors la nature et la culture polynésienne. A l’issue du concours, Heirani Juventin avait reçu le premier prix du public, représenté par les collégiens, tandis que Vahitua Teniarahi avait gagné le prix du jury, composé par des élèves et des représentants du personnel de l’établissement.

Pour conclure le projet la semaine dernière, quelques collégiens, en majorité, des membres du Club vie scolaire, ont peint en grand format, sous la supervision de l’artiste Nathalie Jolibois, les dessins des deux gagnants sur les murs du collège. L’idée du projet était de former une certaine unité entre les collégiens et de calmer les tensions entre eux.

“Je me suis rendu compte qu’on a ici beaucoup de bagarres interdistricts, entre les jeunes de Paopao, Maharepa, Papetoai… L’idée est donc de valoriser cette appartenance à l’île de Moorea, de faire en sorte qu’ils soient fiers de leur culture polynésienne et qu’il y ait moins d’appartenance aux districts. S’ils sont fiers de leur culture et de la richesse qu’elle donne, ils auront davantage confiance en eux. Cela peut aussi les aider à être plus réceptifs aux messages”, explique Aurélie Pouzoulet, la conseillère principale d’éducation du collège de Paopao.



Respect des bâtiments



Le but est aussi d’améliorer le bien-être des collégiens ainsi que le respect des bâtiments. “Le projet veut également faire en sorte que les élèves se sentent bien parce que l’on sait que des jeunes qui se sentent bien sont des élèves qui réussissent mieux. Cela peut aussi contribuer à l’entretien des lieux, qu’on ait moins de dégradation parce qu’ils s’approprient dans ce cas l’espace et le respectent”, ajoute Aurélie Pouzoulet. Une fois la fresque terminée, Vahitua Teniarahi, actuellement en classe de 3e va'a, n’a pas caché sa joie en voyant son dessin peint sur l’un des murs de l’établissement. “Je suis content d’avoir été vainqueur de ce concours et qu’il soit peint en grand. J’espérais en fait avoir une trace dans le collège avant de le quitter. C’est chose faite. J’ai voulu représenter à travers mon dessin l’île de Moorea avec un lézard qui porte le prénom de l’île. Il y a aussi l’ananas qui est notre fruit exotique”, a-t-il réagi.



Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 21 Juin 2022 à 16:37 | Lu 232 fois