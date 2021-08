Colère et deuil pour le 1er anniversaire de l'explosion au port de Beyrouth

Beyrouth - AFP - Mercredi 4 août 2021 - Dans la douleur et la colère, des milliers de Libanais ont marqué hier dans le centre de Beyrouth le 1er anniversaire de l'explosion meurtrière qui a ravagé son port et une partie de la ville, et fustiger l'impunité de la classe politique.



La journée de deuil et de commémoration a été émaillée de violences, des heurts entre policiers et manifestants ayant fait des dizaines de blessés en fin de journée dans le secteur du Parlement, selon la Croix-Rouge libanaise. Le 4 août 2020, peu après 18H00 locales, la capitale libanaise basculait dans l'horreur après l'explosion de centaines de tonnes de nitrate d'ammonium, stockées depuis des années dans un entrepôt délabré du port de Beyrouth et "sans mesure de précaution" de l'aveu même du gouvernement. L'explosion a fait 214 morts, plus de 6.500 blessés et ravagé des quartiers entiers de Beyrouth.