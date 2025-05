Coiffeur, masseur, traiteur : Airbnb se lance dans les services à domicile

Los Angeles, États-Unis | AFP | mardi 13/05/2025 - Airbnb a annoncé mardi ajouter des services à domicile allant des soins de beauté et bien-être à la préparation de repas sur son application, une tentative de diversification majeure de l'entreprise californienne connue pour la réservation de logements.



Les utilisateurs vont pouvoir réserver les services des différents professionnels aussi bien en voyage dans une location que chez eux, s'ils se trouvent dans l'une des 260 villes où Airbnb va lancer sa nouvelle offre, avant de l'étendre.



"Les hôtels ont quelque chose que nous n'avons pas: les services", a lancé sur scène Brian Chesky, cofondateur et patron d'Airbnb, lors d'une conférence à Los Angeles.



Dans un hôtel, "vous pouvez commander des repas dans votre chambre. Vous avez accès à une mini salle de sport, un spa, vous faire masser...", a-t-il énuméré.



L'entreprise a précisé que les services ajoutés ont été sélectionnés à partir de plusieurs critères, y compris "l'expertise et la renommée" des professionnels, qui ont "en moyenne 10 ans d'expérience", et ont fourni des preuves de leur identité et de leurs certifications.



Outre les photographes, manucures et chefs à domicile, Airbnb a revu et amélioré son offre d'"expériences", des visites et activités proposées par des habitants des destinations touristiques.



La plateforme va aussi proposer des expériences de luxe, baptisées "Airbnb Originals", comme de jouer au beach-volley avec l'athlète olympique Carol Solberg sur une plage à Rio, au Brésil, ou de rencontrer la chanteuse Megan Thee Stallion à Los Angeles, dans une attraction qui mélange cosplay et jeux vidéo.



Sur son application, Airbnb va désormais mettre en avant les logements, les services et les expériences, et envoyer des recommandations personnalisées aux utilisateurs pendant leur séjour.



- Diversification -



Pour grignoter des parts de marché aux hôtels, Airbnb avait jusqu'à présent mis l'accent sur son cœur de métier : rendre la réservation de logements plus facile, moins chère et surtout plus fiable, son point faible selon Brian Chesky.



"Pour une personne qui réserve un Airbnb, nous estimons que neuf personnes prennent une chambre d'hôtel. (...) Et les clients disent faire ce choix avant tout parce qu'ils trouvent Airbnb moins fiable historiquement que l'hôtel", a-t-il noté lors d'une conférence aux analystes au début du mois.



Mais cette stratégie ne suffit plus. Airbnb a besoin de se diversifier, pour moins dépendre de la réservation de logements, a commenté l'analyste indépendante Carolina Milanesi.



L'ajout de services va générer "plus de trafic sur l'application, les gens vont y retourner plus souvent, pas seulement pour leur semaine annuelle de vacances", a-t-elle expliqué à l'AFP.



Et l'entreprise se positionne ainsi sur un marché encore peu exploité : "Je ne vois pas d'autre appli où vous pouvez trouver tout ça", a souligné l'experte.



Après la période noire de la pandémie, qui a un temps menacé d'annihiler Airbnb, les voyageurs sont revenus. Mais l'entreprise continue de faire face à de nombreuses difficultés.



L'incertitude économique actuelle, liée aux politiques commerciales erratiques de Donald Trump, pèse sur les déplacements internationaux.



"Nous constatons qu'il est moins populaire de venir aux Etats-Unis qu'il y a un an, ou même qu'en début d'année", a reconnu Brian Chesky début mai.



Il a toutefois précisé que ce segment représente "une toute petite partie" des affaires de son groupe.



Airbnb fait aussi toujours face à l'animosité des autorités dans de nombreuses grandes villes, de Paris à New York, qui lui reprochent de contribuer à la flambée des loyers et au manque de logements disponibles à la location de longue durée.



La France a ainsi adopté en novembre dernier une loi pour réformer la fiscalité sur les meublés touristiques, jusqu'à présent plus favorable que celle pesant sur les logements classiques, et autoriser les maires à réguler ce marché, avec des quotas pour ce type de locations, notamment.



Le groupe de San Francisco a réalisé 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2024, en hausse de 12% sur un an, dont elle a dégagé 2,6 milliards de dollars de bénéfice net.