Code des marchés publics, le Cesec OK pour un lifting

Papeete, le 13 août 2019 - Réunis ce mardi matin en assemblée plénière, les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française ont adopté plusieurs avis afin de simplifier le nouveau code des marchés publics.



Après un peu plus d'an de pratique, le nouveau code polynésien des marchés publics qui définit depuis le 1er janvier 2018 un cadre juridique unique à la commande publique, se prépare à un petit lifting. Pas de grosse révolution, mais quelques ajustements et simplifications non négligeables en prévision.

"Ce nouveau code a refondé 30 ans de pratique de commande publique, il comprend plusieurs centaines d'articles, alors forcément il y a quelques imperfections de départ. Ce n'est pas une réforme de fond du code des marchés publics, mais après un an d'existence et un retour d'expérience, il est intéressant de faire des modifications et des simplifications. Elles doivent apporter des améliorations pour mieux adapter ce nouveau code à la réalité", explique Philippe Machenaud, secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française.

Pour déterminer les ajustements et les évolutions souhaitables, l'ensemble des services et des établissements publics, ainsi que le Syndicat pour la promotion des communes, ont été sollicités afin de procéder à un premier retour de ces mois écoulés. Les observations des soumissionnaires ont également été prises en compte. Au final, trois axes sont ressortis de ces différentes consultations et contributions.