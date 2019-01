Cochonoo, la cagnotte en ligne qui sert à tout !

Avec C Reva, des critères d’éligibilité existent. Tous les projets ne peuvent pas bénéficier de campagnes de crowdfunding. Nous avons dû refuser des demandes comme par exemple l’appel aux dons pour financer les études de Levy

la cagnotte qui sert à too !

cadeaux communs, organiser des voyages collectifs ou bien ceux qui font des appels aux dons

nous acceptons tout le monde après avoir vérifié l’identité de la personne bénéficiaire

Nous demandons également un certain nombre de documents aux donateurs qui dépassent les 2 500 euros (300 000 Fcfp) de dons par an. Nous devons respecter un certain nombre de règles dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent

PAPEETE, le 18 janvier 2019 -", regrette Jennifer Tchakouté qui a fondé la plateforme de crowdfunding C Reva. (Lire aussi notre article Levy, tétraplégique, souhaite devenir game designer En 2018, C Reva a remporté le prix de la start-up polynésienne dans le cadre du DigiContest. Elle a reçu 3 millions de Fcfp qui ont permis de financer le développement de Cochonoo, "". Cette dernière a été officiellement lancée le 14 décembre 2018.Cochonoo s’adresse à tous ceux qui souhaitent "".Contrairement à C Reva, elle accepte tout le monde, ne met pas en place de contreparties, ni de durée dans le temps. Jennifer Tchakouté nuance : "".."Pourquoi faire une cagnotte locale ? "Pour rendre le concept plus accessible aux personnes du territoire"¸ répond Jennifer Tchakouté. En effet les Polynésiens peuvent par exemple payer leurs dons en chèque en se déplaçant dans les locaux de la start-up où en envoyant leur chèque par la poste. Ce qui n’est pas possible avec les plateformes nationales et internationales, il faut une carte bancaire.Trois appels aux dons sont en ligne : Alfred le chat a besoin de soin, Un aquarium pour les enfants du CHPF et Un village pédagogique dédié à l’alimentation. De nombreuses cagnottes ont été ouvertes pour des événements privés comme des anniversaires ou des départs à la retraite. Eux ne sont pas visibles, ils restent confidentiels et accessibles par les seules personnes concernées directement.