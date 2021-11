Coaching et développement personnel aux Marquises

Ua Pou, le 31 octobre 2021 – L’association Patutiki a organisé une formation en apprentissage efficient et développent personnel aux Marquises. Une formation dispensée par l’institut Mokai Academy et ayant pour vocation d’offrir, à tous, les clés de la réussite par des outils pratiques d’apprentissage.



C’est un retour aux sources pour le formateur de la Mokai Academy. En effet, ce week-end, les habitants de Ua Pou ont pu bénéficier gratuitement d’une formation dispensée par Jean-Guy Teikitutoua, originaire de l’île. Cette formation a pour but d’accompagner les participants dans leurs projets de reprise d’études, de reconversion professionnelle, de préparation à un concours, ou de toute autre ambition personnelle pour laquelle un apprentissage rapide et efficient serait nécessaire. La formation, financée par l’association des tatoueurs locaux, Patutiki, devait à la base être réservée à ses seuls membres. Mais le formateur a finalement décidé de se rendre sur son île d’origine où une centaine de personnes, réparties sur deux journées de formation, ont pu assister à ses conférences. Un public visiblement conquis par l’orateur à en croire les témoignages des participants à la sortie de l’amphithéâtre, comme celui de Pierre Aka venu assister à la conférence : “C’était très intéressant, j’ai appris beaucoup de choses. Il donne des techniques efficaces pour l’amélioration de soi. La formation est ouverte à tout le monde à partir de 8 ans et c’est vraiment super.”

“Apprendre à apprendre”

Au cours de cette formation, quatre grands piliers de l’apprentissage ont été abordés par Jean-Guy : la concentration, la lecture rapide, la prise de notes efficace et la mémorisation. “Je viens apporter les outils pour apprendre à apprendre”, nous dit le formateur. Un enseignement polytechnique utile dans beaucoup de domaines différents, aussi bien professionnels que personnels. “C’est très enrichissant, il nous pousse à nous questionner sur ce que l’on fait dans notre vie. Trouver du sens à nos actions”, explique Haiatua qui a assisté à la formation.



Jean-Guy Teikitutoua a été professeur des écoles pendant 17 ans, puis il s’est formé à l’apprentissage efficient. Après avoir acquis un solide bagage d’accompagnant en développement personnel, il a décidé de devenir coach en alliant toutes ses connaissances pour les partager au plus grand nombre. Il a d’abord donné des conférences en France et en Belgique avant de revenir au fenua y faire ce qu’il fait le mieux : transmettre. “Aujourd’hui, je suis vraiment content d’être ici et de pouvoir partager tout ça. Dans la salle, il y a des personnes de tous horizons professionnels : des chefs d’entreprise, des femmes au foyer, des enseignants, etc. Et j’en suis très heureux. Cette formation peut servir à tous et je suis fier d’en faire profiter le fenua.”

