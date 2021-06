Clôture du tour de Tahiti en soutien aux blessés de l’armée de terre

Tahiti, le 18 juin 2021 - La 5e édition des journées nationales des blessés de l’armée de terre s’est tenue du 14 au 18 juin 2021 au travers d’un défi sportif qui consistait à faire le tour de Tahiti en relais via différentes disciplines comme le vélo le va’a, la course ou la natation. La cérémonie de clôture s’est déroulée vendredi matin à l’hôtel de ville de Papeete.



Après quatre jours d’efforts, les militaires engagés dans le tour de l’île de Tahiti pour lever des fonds destinés à aider les familles des soldats blessés sont arrivés vendredi matin à l’hôtel de ville de Papeete. Près de 200 militaires du régiment du service militaire adapté de Polynésie française (RSMA-Pf) et du régiment d’infanterie de marine du Pacifique (RIMAP-P) ont ainsi participé à cet engagement sportif à l’occasion des journées nationales des blessés de l’armée de terre.



Cet évènement est l’occasion pour les armées de rendre hommage aux soldats blessés des régiments de l’armée de terre et à leur famille pour les sacrifices consentis. La cérémonie d’accueil des militaires engagés s’est tenue en présence du colonel Christophe Soriano, chef du corps du RSMA-Pf, du maire de Papeete, Michel Buillard et de Guy Fitzer, le chef des subdivisions administratives des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent, représentant le haut-commissaire de la République.