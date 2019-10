Clodyne Yu Hing, la force tranquille

Haltérophilie, athlétisme, course à pied, boxe… Clodyne Yu Hing a tout essayé. Après une interruption d’une quinzaine d’années dédiées à sa famille, elle a repris l’haltérophilie en 2011 et enchaine depuis les titres mondiaux et européens dans la catégorie master.



Clodyne Yu Hing, 47 ans, a derrière elle une longue carrière de sportive et un palmarès impressionnant. Elle pratique l’haltérophilie depuis l’âge de 18 ans. Elle pratique également le triathlon, la boxe anglaise et la course à pied. Gérante d’une salle de sport à Faa’a, commune dans laquelle elle a grandi.



« J’ai commencé le sport à six ans, voyant mon père faire de la musculation. Il se levait à 4 heures du matin, je me levais à 5 heures. J’allais vers lui et je le regardais faire. Puis j’ai commencé à courir, accompagné par mon père », se souvient-elle depuis San Diego où elle vient de participer à la Coupe du monde d’haltérophilie.



Alors que la championne olympique du 400 mètres de 1968, Colette Besson, passe quatre années en Polynésie, Clodyne en profite, sous sa houlette, pour se mettre à l’athlétisme. Quand elle repart, Clodyne court « de gauche à droite, sans intérêt » et décide de se mettre à l’haltérophilie, à l’âge de 16 ans et demi.



Elle devient dans la foulée championne de France dans la catégorie cadette (1991) puis junior (1992) et sénior (1993). Elle est ensuite médaillée d’or aux Jeux du Pacifique en 1995. Elle suspend sa carrière pour se consacrer à sa famille puis retourne à la compétition en 2011 et obtient la médaille d’argent en sénior aux Jeux du Pacifique de Nouméa.



Elle récolte enfin, jusqu’à ce jour, de nombreux titres de championne du monde, de championne d’Europe et de championne de France dans la catégorie master. SB