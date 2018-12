Clochette et la forêt enchantée, dernières !

PAPEETE, le 13 décembre 2018 - La compagnie Chanpagne est sur scène avec le spectacle clochette et la forêt enchantée. Ce spectacle est destiné plus particulièrement au public scolaire primaire avec une incursion dans le secondaire pour les classes de 6e et de 5e.



Le spectacle vivant peut " porter haut et fort des idéaux, changer certaines consciences, vulgariser, planter des graines qui donneront peut-être un jour un petit coup de pouce dans une direction souhaitable… Notre planète est finalement si fragile ! " résume la compagnie. Les dernières représentations sont prévues vendredi 14 décembre.



Prochain rendez-vous en mars avec Roméo et Juliette de Shakespeare.