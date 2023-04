"Climat insurrectionnel": à Mayotte, le risque de la poudrière sécuritaire

Mamoudzou, France | AFP | mercredi 26/04/2023 - Caillassage, conflits inter-quartiers, "coupeurs de route": le phénomène d'insécurité "hors norme" à Mayotte attise la colère des élus et des habitants, qui menacent pour certains, en pleine opération sécuritaire Wuambushu, de régler le problème par eux-mêmes.



"Nous sommes sur territoire grand comme trois fois l'île d'Oléron et (il y a) une affaire grave tous les trois ou quatre jours", donne comme échelle le général Olivier Capelle, qui dirige la gendarmerie de Mayotte depuis août 2020.



La criminalité, ou en tout cas le nombre d'affaires constatées sur l'île, est en hausse nette en 2022 : +16% d'homicides, +20% de vols avec armes et +33% de vols de véhicules sur un an, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.



A Mayotte, 50% des infractions constatées sont des "attaques aux personnes", soit plus de 400 affaires criminelles par an.



"On est sur de la délinquance juvénile, de mineurs, essentiellement masculine et de la délinquance d'opportunité très violente (...) des actes gratuits et désorganisés, avec des petites bandes mobiles et qui s’agrègent, sans même chefs ou leaders", explique le général Capelle à l'AFP.



Cette criminalité n'est par ailleurs pas liée, contrairement aux phénomènes de bandes en métropole, à un "contrôle de territoire ou a une activité criminelle" comme le trafic de drogue, quasi inexistant à Mayotte.



La violence qui mine l'île aux 350.000 habitants estimés, dont la moitié ne possède pas la nationalité française selon l'Insee, est attribuée à la situation sociale et économique explosive des bidonvilles où vivent en clandestinité des migrants comoriens.



"Foutre le feu"



A Tsoundzou, un quartier du sud de la capitale Mamoudzou, où se concentre de plus en plus d'habitat informel après des opérations de "décasage" de bidonvilles comoriens voisins, la population mahoraise vit barricadée.



"Nous sommes en prison", assure Aïcha Magoma, 40 ans, devant le portail sécurisé installé autour de son cossu ilot d'habitation.



Des verrous équipent les chambres pour s'enfermer en cas d'intrusion, comme dans le reste de l'île. Ici, plus une maison sans haut portail et barreaux ou grillage aux fenêtres, par crainte des cambriolages.



L'employée de la compagnie d'électricité explique qu'elle ne "sort plus après 17H00", par crainte d'une agression "des jeunes", comme on les appelle ici.



Elle montre les "galets", les pierres qu'elle a reçues sur sa maison la veille, lancées par les jeunes des quartiers montés en haut de la pente pour prendre des policiers en embuscade.



"Ils nous ont menacés de mort. Ils nous ont dit que quand les policiers, les forces publiques (forces de l’ordre, ndlr) vont partir, ils vont venir nous foutre le feu", dit-elle furieuse.



Excédée, elle menace de "prendre la machette" à son tour si les policiers ne restent pas le soir pour sécuriser sa maison.



Avec le début de l'opération Wuambushu, un renforcement massif des forces de l'ordre pour rétablir l'ordre sur l'île et multiplier les opérations anti-délinquance dans les quartiers, les espoirs pourtant irréalistes d'un coup d'arrêt au phénomène d'insécurité sont au plus haut.



"Minimisé"



"Les Mahorais, tous autant qu'ils sont, soutiennent massivement l'opération Wuambushu perçue comme celle qui va ramener l'Etat de droit sur l'île", explique à l'AFP Fatihou Ibrahime à la tête du collectif des Citoyens de Mayotte (loi 1901) qui dénonce un "climat insurrectionnel" sur l'île.



Le militant porte une cicatrice sur tout le côté gauche du crane, depuis son agression à la machette lors d'un cambriolage qui a mal tourné.



"Depuis 2015, on a vu cette violence monter crescendo, ça a commencé par des petits larcins, et on a minimisé en disant que c'était des vols de survie de gens qui mourraient de faim et çà s'est installé jusqu'à ce qu'on en arrive à des meurtriers, à des gens qui pénètrent dans les maisons avec des chambo (des coupe-coupe, ndlr)", témoigne-t-il.



"La guerre civile a déjà commencé, et les victimes ce sont les Français de Mayotte et c'est uniquement parce que nous ne sommes pas violents que ça ne s'embrase pas", assure-t-il.



Mardi, les déclarations du numéro deux du département, le premier vice-président du conseil départemental de Mayotte, Salime Mdéré, pour lesquelles il s'est ensuite excusé, ont donné le ton.



"Ces délinquants, ces voyous, ces terroristes, à un moment donné il faut peut-être en tuer", a ainsi lancé face sur la chaîne Outre-mer La Première, le numéro 2 de l'île.



"De tels propos sont inadmissibles et je les condamne fermement", a réagi le préfet de Mayotte, Thierry Suquet, "consterné". Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, a exprimé son "indignation".