Climat : Top départ du tour de Tahiti avec une brouette

Le jeune homme de 23 ans n'en est pas à son tour d'essai, puisqu'il avait déjà parcouru le tour de l'île de Tahiti à pied – sans brouette mais avec son ami Maiti – en février dernier pour porter le même message. Et c'est avec la même ferveur qu'il compte bien marcher et agir encore pour la cause environnementale, tout comme ses trois compagnons de route.



"Il est plus qu'urgent de déclarer l'état d'urgence climatique. Il faut agir maintenant, tout de suite. Il faut que les politiques, les gouvernements fassent inscrire cela, on n'a plus le choix. On veut vraiment alerter. Il faut que cela soit la priorité", insiste Heimanu. "Le rôle des politiques est de protéger les populations et là, il y a urgence" , complète avec la même motivation Antoine.