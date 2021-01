Cliff Paillé au fenua avec Mme Van Gogh et les Coquelicots

TAHITI, le 17 janvier 2021 - Les pièces de théâtre "Madame van Gogh" et "Tant qu’il y aura des coquelicots…" écrites et mises en scène par Cliff Paillé sont maintenues. Elles seront jouées, sauf prolongation des mesures sanitaires, en février au petit théâtre de la Maison de la culture.



L’intention de Cliff Paillé, en écrivant une pièce sur Van Gogh, était de montrer l’envers du décor. Il a souhaité aller chercher le vrai Van Gogh, "moins spectaculaire, moins fou".



Il a voulu aller au-delà de l’oreille coupée de ce peintre souvent décrit comme torturé. Car il ne se résumait pas à des coups de folie.



"J’ai un jour lu à propos de Van Gogh qu’il était finalement plus doux, plus tendre, plus fragile que l’idée que j’avais de lui", se rappelle Cliff Paillé pour expliquer ce qui l’a poussé à écrire et mettre en scène la pièce Madame Van Gogh.



Tout le monde ou presque sait que le peintre était méconnu lorsqu’il s’est suicidé, sans le sou, et qu’aujourd’hui il figure parmi les plus célèbres des artistes au monde. "Mais savez-vous ce qui ce qui a permis cette notoriété ? " interroge Cliff Paillé qui se propose de le raconter. "C’est grâce à Johanna", glisse-t-il.



Théo et Vincent, une relation fusionnelle



Johanna Van Gogh était la femme de Théodore Van Gogh, dit Théo. Ce dernier, très aimé de son peintre de frère, était marchand d’art.



Il est mort six mois après l’artiste, sans doute rongé par la culpabilité. Leur relation était fusionnelle. Van Gogh a réalisé plus de 2 000 toiles et dessins, datant principalement des années 1880, durant toute sa vie. Il a surtout laissé plus de 800 lettres écrites dont 652 avaient été envoyées à Théo.



Ce sont ces lettres qui ont permis à Johanna de mieux connaître Vincent et à tous les curieux comme Cliff Paillé de le cerner avec plus de finesse. À la mort de Théo, Johanna s’est retrouvée avec les lettres de Vincent et une centaine de toiles sans valeur sur les bras.



En effet, à cette époque, le peintre n’avait pas encore trouvé son public. Elle a sans doute, pour retrouver Théo, lu les lettres de Vincent qu’elle a ainsi appris à connaître. "Elle s’est mise en tête de défendre cet homme", décrit Cliff Paillé.



Émile Bernard, un jeune peintre, un ami de Vincent Van Gogh, a lui aussi œuvré pour donner toute l’importance qu’elles méritaient aux toiles de son ami. Les efforts conjugués de ces deux personnages ont apporté la célébrité à Vincent Van Gogh.



Cliff Paillé revient sur le rôle qu’ils ont joué dans la pièce Madame Van Gogh. Johanna ne connaissait par vraiment le peintre physiquement, mais avait pu se faire une idée de sa personnalité via la lecture des lettres.



Émile, lui, connaissait bien l’ami, pour l’avoir fréquenté pendant longtemps. Ensemble, ils donnent aux spectateurs les éléments pour se faire une idée du peintre dont les toiles prennent une place croissante à mesure que le temps passe sur scène.



La pièce a été jouée à de très nombreuses reprises partout en France. Elle a séduit le public mais aussi les grands spécialistes du peintre. Madame Van Gogh est soutenue par l’institut Vincent Van Gogh, ravi de voir une pièce qui traite de l’intime de l’artiste.



Une sorte de "Cercle des poètes disparus"



Tant qu’il y aura des coquelicots est quant à elle une pièce courte sur l’apprentissage de la lecture. Une pièce inspirante, sorte de "Cercle des poètes disparus" des planches.



Elle s’inspire du vécu de Cliff Paillé qui a, bien sûr, été un élève mais qui a surtout été instituteur. Aussi, le texte est-il sincère, ce qui lui donne sans doute tout sa force.



Truffée de références, de clins d’œil, la pièce parle de poésie, de "la jolie langue". Cliff Paillé est sur scène pour cette pièce, il interprète Paul (voir encadré) "qui, dit-il, peut-être tout le monde".



Tant qu’il y aura des coquelicots est une pièce "très simple, mais qui dit énormément de choses". Elle traite d’enjeux et de sujets universels.