Clean Up Days samedi

PAEA, le 24 janvier 2018. Ce samedi 27 janvier, l’Eglise protestante de Maraa organise en partenariat avec la commune, la deuxième édition des Clean Up Days à Paea, du PK 24 au PK 26. De 8 heures à midi, l’objectif sera de ramasser les déchets polluants et ainsi de maintenir la propreté des environs.



De cette façon, la commune se chargera de fournir les sacs et les gants nécessaires au ramassage des détritus, et d’évacuer les déchets collectés par les participants. L’Eglise protestante se chargera, elle, de mobiliser ses membres et les bénévoles et de sensibiliser les habitants aux conséquences désastreuses de la pollution et à la préservation de l’environnement.