Claudine Coudert couronnée de mérite à Hiva Oa

Hiva Oa, le 19 juillet 2022 - Lundi en fin d'après-midi, s'est déroulée, lors d'une cérémonie solennelle, la passation de commandement du SMA de Atuona et une remise de décorations. Parmi les personnes honorées, Claudine Coudert a été élevée au rang de chevalier de l'ordre national du mérite, saluée pour son engagement bénévole auprès des volontaires du régiment après une prestigieuse carrière de couturière.



Lundi après-midi, au cours d'une cérémonie très officielle et solennelle au Tohua Pepeu de Atuona, Claudine Coudert, au nom du Président de la République, a été élevée au rang de chevalier de l'ordre national du mérite, par le colonel Fabrice Avenel commandant du régiment de service militaire adapté (RSMA) de Polynésie française. Sa distinction vient saluer son engagement bénévole au sein du régiment où elle enseigne la couture aux volontaires, après une brillante carrière à Paris dans le milieu de la haute couture.



Née en 1946 à Baden Baden, en Allemagne, d'un père militaire français et d'une mère espagnole, Claudine Maston, de son nom de jeune fille, a été mise au monde dans la voiture d'un capitaine qui menait sa maman à l'hôpital. Après une enfance heureuse en banlieue parisienne, sa scolarité s'est axée autour de la couture, où elle apprend les bases du métier. Elle se marie en 1966 et a un fils en 1967. A partir de la fin des années soixante débute sa vie professionnelle dans les vêtements et la couture, domaine qu'elle n'a ensuite jamais quitté.

Une carrière chez les grands couturiers



C'est à 19 ans qu'elle est devenue ouvrière couturière dans l'un des ateliers les plus prestigieux au monde, celui de Coco Chanel, alors âgée de 82 ans. La jeune femme qu'elle était avait un profond respect pour cette grande dame qu'elle trouvait charmante contrairement aux idées reçues. Dans un premier temps, Claudine a appris le métier puis les choses se sont enchaînées. Elle a travaillé pour Pierre Cardin pendant près de 10 ans, dans le prêt-à-porter de luxe. A l'âge de 41 ans, elle a décidé de reprendre ses études en intégrant l'école Formamod, afin de devenir modéliste. Après un passage en intérim pour Karl Lagerfeld, elle a intégré pendant 5 ans l'équipe de Paco Rabanne, cette fois en haute couture. Elle a ensuite pris des vacances en Polynésie pour rendre visite à son fils qui y est installé depuis de nombreuses années ainsi qu'à ses mo'otua qui vivent à Tahiti et aux Marquises. C'est à son retour à Paris, que Claudine rejoint le créateur brésilien Ocimar Versolato en tant que chef d'atelier, se dédiant corps et âmes à son travail pendant 7 ans.



Retraite et installation aux Marquises



C'est après cette riche carrière que Claudine a pris sa retraite et s'est progressivement installée aux Marquises à partir de 2008. En 2012, elle a commencé à donner des cours gratuits aux mamans du village avant de le faire au SMA où elle est devenue bénévole. Depuis elle offre son savoir-faire de couturière aux plus jeunes, une transmission primordiale pour Claudine, qui souhaite partager son expérience avec le plus grand nombre.



En 2021, lors de sa visite au SMA de Atuona, le président de la République, Emmanuel Macron s'est entretenu avec elle et l'a félicitée pour son parcours professionnel et son engagement bénévole au sein du régiment. Il y a quelques semaines, elle a appris que sur décision du président, elle allait être faite chevalier de l'ordre national du mérite, une “grande surprise” et aussi une “grande fierté” selon elle. Elle a reçu sa médaille lundi, jour de ses 76 printemps, avant de prendre sa retraite de bénévole au grand regret du régiment où elle est très appréciée pour sa bonne humeur et sa motivation.





Rédigé par MC le Mardi 19 Juillet 2022 à 17:36