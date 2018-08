"Clash" de rappeurs à Orly: Booba et Kaaris toujours en garde à vue

Créteil, France | AFP | jeudi 02/08/2018 - Les rappeurs Booba et Kaaris étaient toujours en garde à vue jeudi au lendemain de leur rixe en plein aéroport d'Orly, illustrant une guerre d'égos qui a une nouvelle fois dépassé le cadre des fréquents "clashs" sur les réseaux sociaux.



La star du rap français et son ex-poulain ont passé la nuit en garde à vue dans les locaux de la Police aux frontières (PAF), avec une dizaine de leurs proches ayant pris part à la bagarre. Une deuxième série d'auditions se tenait jeudi, avec "vraisemblablement une confrontation" entre les deux rappeurs dans la journée, selon l'un des avocats de Kaaris.

Mercredi après-midi, les clans des deux rappeurs se sont violemment affrontés dans une zone d'embarquement à Orly, sous les yeux de passagers éberlués voire paniqués, dont certains ont filmé la scène.

Les images montrent que les deux rappeurs commencent par s'invectiver avant que la scène ne dégénère: coups de poing, de pied, puis l'altercation tourne à la bagarre générale. Une dizaine d'hommes se battent au milieu des voyageurs et dans une boutique duty-free, où l'on entend des bouteilles exploser.

"Quand on parle il faut assumer", "va à l'infirmerie", lance Booba, torse nu et bras levé, à la fin de la scène.

Quatorze personnes au total ont été placées en garde à vue pour violences volontaires, dont deux ont été mises hors de cause et relâchées jeudi matin, selon le parquet de Créteil.

Le groupe Aéroports de Paris a déposé plainte pour "trouble à l'ordre public avec préjudice d'image et financier", ainsi que "mise en danger de la vie d'autrui" car la rixe a empêché la mise en place d'un périmètre de sécurité autour d'un bagage abandonné, a indiqué un porte-parole à l'AFP.

Plusieurs vols ont subi de légers retards et des dégâts ont été occasionnés dans la boutique de duty free, dont le responsable devait porter plainte. - "Street credibility" -

Kaaris, 38 ans, "a été pris à partie par Booba qui a insulté son enfant et sa femme. Puis ils se sont tous rués sur lui. On le voit sur les vidéos, ils sont à trois contre un", a déclaré à l'AFP l'un de ses avocats, Arash Derambarsh.

"Le plus grave, ce sont les armes par destination, des flacons de parfum et des bouteilles en verre", a-t-il ajouté.

"Du grand n'importe quoi", a répondu sur BFM TV l'avocat de Booba, Yann Le Bras, qui estime, lui, que les vidéos montrent que ce sont Kaaris et son groupe qui "viennent de façon très agressive à l'altercation".

Les deux rappeurs se rendaient chacun de leur côté à Barcelone, où il devaient se produire mercredi soir.

Si à l'origine les rappeurs s'affrontaient plutôt lors de joutes verbales dans les cités, devant un public prêt à acclamer ou +chambrer+, ils ont trouvé sur les réseaux sociaux un nouveau terrain de jeu pour "clasher" leurs rivaux.

Ce "rap game" et ces "clashs" peuvent aller de la simple moquerie à la menace physique, voire au rendez-vous précis donné pour en venir aux mains, une manière pour les rappeurs de s'assurer une "street credibility".

Les réseaux sociaux sont devenus un espace de diffusion rêvé, à coups de vidéos filmées avec smartphone, parfois en direct via des applications dédiées. De quoi affoler la toile, engranger des millions de vues et confirmer sa "suprématie". Ce que parvient à faire Booba, au centre de la plupart des bagarres ces dernières années.

Booba, 41 ans, s'est déjà battu en 2013 avec le rappeur La Fouine, à Miami. En 2014, c'est un autre de ses rivaux, Rohff, accompagné de plusieurs personnes, qui a agressé un vendeur distribuant sa marque de vêtements dans une boutique parisienne.

Si Booba a "tué" ses rivaux Rohff, Kaaris et La Fouine, en les décapitant dans un clip animé de sa chanson "Gotham" où il incarne Batman, les rivalités entre rappeurs aux Etats-Unis sont allées jusqu'à des assassinats, comme ceux des ennemis Tupac Shakur et Christopher Wallace (dit "The Notorious BIG") dans les années 90.