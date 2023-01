Clap : le théâtre, plus qu’un jeu

TAHITI, le 15 janvier 2023 - Romain Maréchal vient de fonder la compagnie Clap théâtre & Co. En plus des traditionnels cours donnés aux amateurs de cette pratique et des spectacles montés dans un cadre culturel, la compagnie va proposer du théâtre forum et du théâtre d’entreprise. Ceux-ci consistent en des outils d’animations pour faire passer des messages et aborder des sujets parfois délicats à l’école, en entreprises…



Clap Théâtre & Co vient de voir le jour. Il s’agit d’une compagnie de théâtre d’un genre particulier : elle entend donner des cours et recevoir du public en proposant des spectacles de théâtre sur diverses scènes du territoire mais aussi aller à la rencontre du public en se rendant dans les entreprises, les établissements scolaires, les institutions publiques… Le fondateur de la compagnie, Romain Maréchal, précise que les spectacles de théâtre ne sont pas pour l’instant sa priorité. Il veut dans un premier temps utiliser le théâtre comme un outil.



Romain Maréchal entre dans le détail de ses prestations en démarrant par les ateliers théâtres. Les amateurs peuvent d’ores et déjà se former aux techniques de comédiens : expression verbale, corporelle, écoute, créativité, confiance en soi…“ Tout est basé sur l’improvisation ”, précise-t-il. Il veut démystifier la pratique. “ On est libre, et on s’amuse. On ne répète pas des textes classiques de grands auteurs .”



Il poursuit en expliquant le concept de théâtre forum. Il s’agit d’une méthode de théâtre interactif mise au point au Brésil dans les années 1960 par Augusto Boal dans les favelas de São Paulo. Le théâtre dans ce contexte est fait par le peuple et pour le peuple. “ Il devait permettre de donner la parole à la population pour que celle-ci puisse s’exprimer, critiquer les problèmes de la cité. ” Romain Maréchal peut donc, sur demande, se présenter dans des établissements scolaires, institutions, entreprises et jouer un spectacle sur des thématiques choisies : addictions, violence/harcèlement, sexualité, handicap, alimentation, parentalité. “ On fait passer des messages de cette manière .” Dans un premier temps, une situation inconfortable est jouée. “ C’est la partie théâtre du concept .” Dans un deuxième temps, la même situation est rejouée de manière interactive avec le publique en apportant des solutions. “ C’est la partie forum, le public stop la scène, propose des réponses .” Dans un troisième temps, place est faite au débat.



La compagnie Clap Théâtre & Co propose également du théâtre d’entreprises. “ L’idée, là, est de faire passer des messages. ” Les spectacles, “ j’en ai déjà plusieurs sous le coude dont une pièce pour les enfants facile à mettre en scène ”.



Comédien en Nouvelle-Calédonie



Romain Maréchal raconte qu’à l’origine, il n’est pas comédien de formation. Originaire de Nantes, il a obtenu une licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (Staps) avec une spécialité de médiation dans le sport. Puis, il a obtenu un diplôme d’éducateur spécialisé à Toulouse avant de quitter la métropole pour la Nouvelle-Calédonie. Il a travaillé en tant qu’éducateur spécialisé tout en suivant, en parallèle, des cours de comédie dans une compagnie de renom du Caillou : Pacifique & compagnie. “ La directrice, après deux ans de cours, m’a repéré et m’a demandé si je ne voulais pas devenir comédien professionnel dans sa compagnie. ”



Être comédien professionnel chez Pacifique et compagnie, c’est assurer des représentations, mais également donner des cours, intervenir en entreprise, en école… Romain Maréchal a accepté la proposition. En 2015, il a intégré la compagnie dans laquelle il est resté 5 ans.



En 2020, avec sa compagne, il a pris la décision de quitter la Nouvelle-Calédonie pour un tour du monde. “ Nous sommes arrivés en Polynésie française, notre première étape, trois jours avant le confinement. Je crois qu’on a fait le plus court voyage de l’histoire ”, plaisante-t-il. Bloqué en plein élan, le couple a décidé de rester. Romain Maréchal a trouvé du travail en tant qu’éducateur spécialisé auprès de la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE), en psychiatrie au Taaone. Aujourd’hui, il se lance dans une nouvelle aventure espérant créer de l’émulation dans le secteur et tisser un réseau avec d’autres professionnels du même secteur.



