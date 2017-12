Cités flottantes : un projet en plusieurs vagues

● Un centre de santé avancé

Pour la deuxième phase du projet d'îles flottantes, on apprend dans l'étude économique que 10 autres grandes plates-formes flottantes carrées de 25 mètres de côté et cinq petites plates-formes flottantes de 14 mètres de côté formeront un deuxième groupe d'îles. Celles-ci comprendront plus d'unités résidentielles, des espaces de travail, des installations de recherche, des espaces communs et un centre de santé avancé.

L'étude précise "qu'un terrain supplémentaire de 5 hectares sera développé pour étendre la zone terrestre" . Il accueillera ainsi davantage "d'unités résidentielles; une infrastructure de soutien élargie et une installation agricole avancée".

La construction de la seconde phase devrait dure trois ans et coûtera 45,8 millions de dollars (4,9 milliards de Fcfp. "Au total, on estime que les opérations de la phase 2 du projet d'îles flottantes vont créer ou soutenir un total de 1 250 emplois par an", indique l'étude économique. "Cela générera 48.9 millions de dollars (5.2 milliards de Fcfp) de salaires annuels et 17.3 millions de dollars (1.9 milliard de Fcfp) en recettes fiscales annuelles pour la Polynésie française".





● Des espaces commerciaux et un hôtel à terre

Pour la phrase 3 du projet d'îles flottantes, 10 autres grandes plateformes flottantes (25m*25) et 5 petites plateformes flottantes (14m*14) supplémentaires devraient créer un troisième groupe d'îles. Elles abriteront plus d'unités résidentielles, des espaces de travail, des installations de recherche des espaces communs et des espaces commerciaux.

Dans le cadre de cette troisième phase, le terrain à terre sera agrandi de 10 hectares. " Cette section élargie de la zone terrestre comprendra plus d'unités résidentielles, une infrastructure de soutien élargie et un hôtel de villégiature", indique l'étude économique. Cette dernière phase devrait durer trois ans et coûtera 74,8 millions de dollars (8 milliards de Fcfp). " Au total, on estime que les opérations de la phase 3 du projet d'îles flottantes vont créer ou soutenir un total de 2 175 emplois par an. 29.4 millions de dollars (3.1 milliards de Fcfp) de recettes fiscales annuelles sont attendues pour la Polynésie française."