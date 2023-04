Cinquième accident du travail mortel pour le Grand Paris Express

Bobigny, France | AFP | jeudi 06/04/2023 - Un cinquième accident du travail mortel vient ternir le colossal projet du Grand Paris Express, après le décès jeudi d'un ouvrier de 22 ans, écrasé par un bloc de béton sur le chantier de la ligne 17 du futur métro, dans le Val-d'Oise.



Lors d'une opération de terrassement, l'ouvrier "a été mortellement atteint par la chute d'une dalle de béton. Des investigations sont en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce dramatique accident et en tirer toutes les conséquences", a déclaré la Société du Grand Paris (SGP), établissement public dédié à la construction du Grand Paris Express.



L'accident s'est produit à Gonesse, à une trentaine de kilomètres au nord de la capitale.



L'ouvrier de 22 ans "a été dégagé par une grue, présente sur le chantier, mais malgré tous les soins qu'on lui a prodigués, il est décédé sur les lieux", ont déclaré les sapeurs-pompiers, intervenus conjointement avec le SMUR (service mobile d'urgence et de réanimation) du département.



Ce décès porte à cinq le nombre de victimes d'accident du travail mortel sur le chantier du Grand Paris Express, depuis le début des travaux, en 2015.



"La sécurité est notre priorité absolue. Ce nouveau drame nous conduit à constater que cette priorité n'est pas suffisamment intégrée par l'ensemble des intervenants sur nos chantiers", a réagi Jean-François Monteils, président du directoire de la SGP, cité dans le communiqué. "Nous devons y faire évoluer la culture de la sécurité sans délai", a-t-il ajouté.



L'ouvrier était employé par un sous-traitant du groupement "Avenir", mené par Demathieu Bard et en charge du génie civil de ce lot de la ligne 17.



"Nous nous tenons naturellement à la disposition des pouvoirs publics pour apporter notre concours" dans l'enquête, a déclaré dans un communiqué de presse le groupement Avenir, présentant ses condoléances aux proches de la victime.



- Trois morts sur la ligne 16 -

Une cellule médico-psychologique a été mise en place par le Samu pour les membres du personnel présents sur place lors de l'accident, selon les pompiers.



"Il s'agit du deuxième accident mortel en un mois sur un chantier du Grand Paris", a réagi auprès de l'AFP Matthieu Lépine, qui recense depuis des années sur Twitter et sur son blog les accidents du travail mortels. "C'est inquiétant", a ajouté l'auteur du livre "L'Hécatombe invisible, Enquête sur les morts au travail".



"Cela arrive par ailleurs au lendemain du procès d'une filiale de Vinci suite au décès de Maxime Wagner. Triste série", a relevé M. Lépine.



Le 28 février 2020, Maxime Wagner, 37 ans, travaillait à Villejuif (Val-de-Marne) sur le prolongement de la ligne 14 du métro parisien, dans un tunnelier, une des immenses machines de plus de 100 mètres de long qui creusent les tunnels du métro. Violemment frappé à la tête par une conduite qu'il était en train de déboucher, l'ouvrier avait été victime d'un grave traumatisme crânien. Il était mort plusieurs semaines plus tard.



Mercredi, une amende de 250.000 euros a été requise contre l'entreprise Dodin Campenon Bernard, filiale de Vinci, jugée pour la mort de l'intérimaire.



Trois autres décès avaient suivi, en Seine-Saint-Denis, sur le chantier de la ligne 16.



En décembre 2020, un ouvrier de 41 ans avait trouvé la mort à La Courneuve après une chute dans une cuve à broyer, à 30 mètres de profondeur. Puis une chute de matériel avait tué en janvier 2022 un ouvrier employé par Eiffage sur le chantier de la gare Saint-Denis-Pleyel.



Tout récemment, début mars 2023, un quatrième drame était survenu sur le chantier de la gare du Blanc-Mesnil: la victime, employée par une société de transport, avait été heurtée par une charge lourde lors d'une opération de manutention.



Les 200 kilomètres du Grand Paris Express comprennent quatre lignes nouvelles de métro automatique, numérotées de 15 à 18, ainsi que des prolongements de la ligne 14.



S'articulant autour d'une ligne circulaire, plusieurs branches doivent relier les aéroports d'Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle, le pôle scientifique de Saclay et des quartiers populaires de Seine-Saint-Denis aujourd'hui mal desservis. Les nouvelles lignes sont prévues pour entrer en service entre 2025 et 2030.