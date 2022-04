Cinq plongeurs dérivent pendant deux heures à Taha'a

Tahiti, le 16 avril 2022 - Cinq plongeurs ont été secourus vendredi matin à Taha'a après avoir dérivé pendant deux heures, pris dans le courant lors de leur plongée et dans des conditions de mer difficiles pour les repérer.



Vendredi matin, le centre de secours en mer JRCC Papeete a coordonné une opération de recherche et de sauvetage d'une palanquée de cinq plongeurs dans la passe Est de Taha'a. C'est un club de Raiatea qui a donné l'alerte à 10h15. Le JRCC a alors mis en place un dispositif de recherche nautique constitué de deux bateaux de plongée du club qui avait donné l'alerte, de la vedette de la Fédération d'entraide polynésienne et de secours en mer (FEPSM) de Raiatea et de la vedette de la gendarmerie de l'île Sacrée. L'hélicoptère Dauphin a également été envoyé sur place. À 11h20, la palanquée a été localisée en surface par un des bateaux de plongée, qui a récupéré les cinq plongeurs à son bord. Pris dans un courant sortant vers 9h15, ces derniers avaient fait surface par sécurité, mais les conditions de mer ont rendu difficile leur localisation. Ils ont ainsi dérivé durant 2 heures. Sains et saufs, ils ont été ramènes à terre à Raiatea.