Cinq personnes secourues entre Taenga et Makemo

Tahiti, le 18 décembre 2020 - Le JRCC Tahiti a coordonné, lundi, une opération pour porter secours à cinq personnes qui étaient à bord d'un speed-boat en panne moteur entre les atolls de Taenga et de Makemo.



Le JRCC Tahiti a coordonné lundi une opération de sauvetage au profit d'une embarcation en panne moteur entre Taenga et Makemo, aux Tuamotu, avec cinq personnes à bord. Lundi à 7 heures 40, le JRCC a reçu une alerte en provenance d'une balise de détresse située à 18 milles nautiques (33 km) de Makemo.



Après plusieurs tentatives infructueuses de contact radio, deux embarcations de la station de la Fédération d’entraide polynésienne de sauvetage en mer (FEPSM) de Makemo et l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale ont été mobilisés sur la zone.



Sans identification rattachée à cette balise, ni de déclaration de partance, le JRCC ne disposait d'aucune information relative à la balise ou au navire supposé l'embarquer. C'est grâce à une enquête auprès des communes que le JRCC est parvenu à identifier un speed-boat parti de Taenga vers Makemo. Vers midi l'embarcation a été localisée par la FEPSM. En avarie moteur le bateau a été remorqué jusqu'à Makemo.



Le JRCC rappelle par ailleurs que l'enregistrement des balises sur les bases de données COSPAS (éventuellement via la FEPSM) est obligatoire. Il permet d’identifier le navire porteur et les points de contacts à terre et ainsi faciliter le travail de recherche de l’ensemble de la chaîne de secours en mer.



De même, le JRCC rappelle l’intérêt d'effectuer une déclaration de partance, dispositif mis en place aux Tuamotu depuis plusieurs années, permettant d'informer le JRCC sur simple appel téléphonique au 16 (appel gratuit) des horaires de départ et d'arrivée prévue, du nombre de personnes à bord et des équipements de sécurité embarqués.