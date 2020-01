Cinq pêcheurs indonésiens kidnappés par un groupe jihadiste

Jakarta, Indonésie | AFP | mardi 20/01/2020 - Cinq pêcheurs indonésiens ont été enlevés par des militants du groupe jihadiste Abou Sayyaf dans les eaux malaisiennes à l'est de l'île de Bornéo, ont annoncé mardi les autorités indonésiennes.



"La disparition d'un bateau de pêche malaisien avec huit Indonésiens à son bord (...) au cours d'un kidnapping d'Abou Sayyaf a été confirmée", selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Le bateau et les huit marins qui s'y trouvaient ont été capturés la semaine dernière par des membres du groupe extrémiste philippin Abou Sayyaf, mais trois d'entre eux ont ensuite été relâchés.

Le ministère indonésien a dit travailler étroitement avec les autorités malaisiennes et philippines à la libération de l'équipage, tout en appelant les pêcheurs à éviter cette zone de la mer de Sulu notoirement dangereuse. Plusieurs Indonésiens ont été enlevés dans des circonstances similaires l'an dernier.

Le groupe Abou Sayyaf, spécialisé dans les enlèvements crapuleux, est actif depuis des décennies dans le sud de l'archipel des Philippines.

C'est une ramification extrémiste de l'insurrection séparatiste musulmane qui a fait plus de 150.000 morts depuis les années 1970 dans les régions méridionales des Philippines dont la population est en très grande majorité catholique.

Abou Sayyaf s'est illustré par des attentats à la bombe, l'enlèvement de touristes et de missionnaires contre des rançons.

Récemment, il s'est attaqué à des cargos et des bateaux de pêche dans les eaux peu sécurisées proches de la Malaisie et l'Indonésie.