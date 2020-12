Cinq morts et un blessé dans le crash d'un hélicoptère en Savoie

Albertville, France | AFP | mardi 08/12/2020 - L'accident d'hélicoptère survenu mardi soir à 1.800 mètres d'altitude en Savoie a fait cinq morts et un seul survivant, le pilote, grièvement blessé et en état d'urgence absolue, a annoncé à la presse le préfet de Savoie Pascal Bolot.



La préfecture avait auparavant signalé qu'au moment de l'accident sur la commune de Bonvillard, l'appareil, un EC135 d'Airbus, avait à son bord six passagers: quatre employés de (la compagnie privée) Service aérien français - un pilote, un instructeur pilote, un treuilliste et un instructeur treuilliste - ainsi que deux secouristes de la CRS Alpes.



"Dès que l’alerte a été donnée aux alentours de 19h00, l’ensemble de la chaîne de secours s’est mise en branle. A la fois des moyens héliportés de notre département et des départements voisins avec trois hélicoptères au total", a déclaré M. Bolot.



"Compte tenu du brouillard, une intervention terrestre a été diligentée dans les mêmes délais, de façon à pouvoir retrouver le plus rapidement possible des rescapés", a-t-il ajouté.



Le préfet n'a pas avancé d'hypothèse sur les raisons de l'accident ni précisé si l'équipage effectuait un entraînement ou une opération de secours.



"Pour sauver des vies, ils prennent tous les risques", a réagi sur Twitter le président Emmanuel Macron.



"Soutien de la Nation aux familles, amis et collègues de ces héros français", a-t-il ajouté, alors que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé qu'il se rendrait sur place mercredi.



Egalement sur Twitter, le BEA (Bureau d'enquêtes et d'analyses) a annoncé l'ouverture immédiate d'une enquête, et prépare l'envoi d'enquêteurs sur place.