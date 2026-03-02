Cinq listes en lice à Moorea

Tahiti le 18 mars 2026 – Faute d’entente les cinq listes qualifiées pour le second tour des municipales à Moorea seront toutes candidates au tour de scrutin de dimanche.
Les 14 432 électeurs inscrits sur les listes de Moorea-Maiao auront le choix lors du second tour des municipales puisque les cinq listes qui ont réussi à passer le cap des 10 % ne se sont pas entendues.
Rappelons que dès dimanche soir, la tête de liste de Moorea Maiao A ti’a mai, Ataria Firiapu, avec ses 1 469 voix (17,05 %), avait annoncé qu’il déposerait sa liste dès lundi matin et qu’il repartait avec les mêmes colistiers pour “éviter les tensions inutiles au sein du groupe”.
Le lundi soir, c’était au tour de Temaire Chavey Teinaratai, avec ses 956 voix (11,09 %) d’annoncer, elle aussi, qu’elle partait avec la même équipe, tout en ayant conscience qu’il y avait “un risque de remettre le maire actuel en place”. Mais, estimait-elle, sa liste propose une “alternative” et défend des valeurs et une vision différentes des autres équipes. Temaire Chavey Teinaratai tout comme Ataria Firiapu ont dit compter sur les 5 661 abstentionnistes pour battre le maire sortant, Evans Haumani. “Le changement, c'est avec vous et ensemble” avait-t-il lancé dimanche soir.
De son côté, la tête de liste de Here Moorea-Maiao, Réginal Haring, assure avoir appelé, Ataria Firiapu, tout de suite après sa réunion avec ses colistiers lundi matin. “Il ne voulait pas discuter, il voulait directement déposer sa liste. Temaire Chavey Teinaratai : pareil”. Il regrette que des discussions n’aient pas eu lieu : “Ils ont décidé d’aller seuls, c’est leur choix (…) alors que le calcul ouvre la voie à notre maire.”
Contactée la tête de liste du Tavini huiraatira no Moorea Maiao, Christiane Kelley, elle regrette que les quatre listes autre que celle de Evans Haumani n’aient pas pu trouver un terrain d’entente mais elle y croit : “Il va y avoir un changement mais ce sera plus difficile car il y a cinq listes (…). C'est vraiment dommage parce que l'objectif, pour tout le monde, c'était de changer de gouvernance au niveau de notre commune (…). Au deuxième tour, on dirait que ce n'est plus tout à fait le même objectif (…). Une liste d'union (…) aurait montré à la population de Moorea qu'on est capable de travailler ensemble et qu'on avait vraiment le même objectif”.
Les 14 432 électeurs inscrits sur les listes de Moorea-Maiao auront le choix lors du second tour des municipales puisque les cinq listes qui ont réussi à passer le cap des 10 % ne se sont pas entendues.
Rappelons que dès dimanche soir, la tête de liste de Moorea Maiao A ti’a mai, Ataria Firiapu, avec ses 1 469 voix (17,05 %), avait annoncé qu’il déposerait sa liste dès lundi matin et qu’il repartait avec les mêmes colistiers pour “éviter les tensions inutiles au sein du groupe”.
Le lundi soir, c’était au tour de Temaire Chavey Teinaratai, avec ses 956 voix (11,09 %) d’annoncer, elle aussi, qu’elle partait avec la même équipe, tout en ayant conscience qu’il y avait “un risque de remettre le maire actuel en place”. Mais, estimait-elle, sa liste propose une “alternative” et défend des valeurs et une vision différentes des autres équipes. Temaire Chavey Teinaratai tout comme Ataria Firiapu ont dit compter sur les 5 661 abstentionnistes pour battre le maire sortant, Evans Haumani. “Le changement, c'est avec vous et ensemble” avait-t-il lancé dimanche soir.
De son côté, la tête de liste de Here Moorea-Maiao, Réginal Haring, assure avoir appelé, Ataria Firiapu, tout de suite après sa réunion avec ses colistiers lundi matin. “Il ne voulait pas discuter, il voulait directement déposer sa liste. Temaire Chavey Teinaratai : pareil”. Il regrette que des discussions n’aient pas eu lieu : “Ils ont décidé d’aller seuls, c’est leur choix (…) alors que le calcul ouvre la voie à notre maire.”
Contactée la tête de liste du Tavini huiraatira no Moorea Maiao, Christiane Kelley, elle regrette que les quatre listes autre que celle de Evans Haumani n’aient pas pu trouver un terrain d’entente mais elle y croit : “Il va y avoir un changement mais ce sera plus difficile car il y a cinq listes (…). C'est vraiment dommage parce que l'objectif, pour tout le monde, c'était de changer de gouvernance au niveau de notre commune (…). Au deuxième tour, on dirait que ce n'est plus tout à fait le même objectif (…). Une liste d'union (…) aurait montré à la population de Moorea qu'on est capable de travailler ensemble et qu'on avait vraiment le même objectif”.