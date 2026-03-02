

Evans Haumani en tête à Moorea-Maiao

Tahiti le 16 mars 2026 – Le tāvana sortant Evans Haumani devance de plus de 500 voix Christiane Kelley et Ataria Firiapu. Il compte bien redoubler d’effort pour le second tour. Ataria Firiapu, lui, compte aller chercher les abstentionnistes et surtout attend le soutien de ceux qui ne sont pas au second tour : “Ils nous ont annoncé qu'ils allaient nous supporter, on attend la réalisation de ces promesses.”



Sur les neuf listes en lice à Moorea-Maiao, seules cinq d’entre elles ont eu le sésame pour se présenter le deuxième tour des municipales. À l’issue du dépouillement des suffrage, dimanche, le maire sortant, Evans Haumani, (23,9 %) est suivi du Tavini avec Christiane Kelley (17,9%), elle-même talonnée de près par la liste Moorea Maiao A ti’a mai, de Ataria Firiapu avec 17,1%, de Here Moorea Maiao de Réginal Haring avec 12,2 % et enfin Moorea Maiao, Ia ora na avec Temaire Chavey épse Teinaratai qui a obtenu 11,1%.

“Le deuxième tour, on va travailler encore plus” Interrogé sur les résultats qu’il a obtenus au premier tour, le maire sortant Evans Haumani a déclaré : “Ce n'est pas facile pour nous.” Il a expliqué ensuite qu’au premier tour les électeurs ne se déplacent pas, “ils attendent toujours le deuxième tour, ce n'est pas de maintenant, c'est toujours comme ça. Je me rappelle aussi que quand j'ai été élu en 2020, au premier tour, on était en deuxième position. Et deuxième tour, on est carrément monté, dépassé au niveau de John [Toromona]”.



Evans Haumani ajoute ensuite que les électeurs viennent voter au deuxième tour car il y a beaucoup moins de liste en lice et que “on va travailler encore plus”. Après le dépouillement le tāvana sortant ne savait toujours pas s’il allait rencontrer les listes qui ne sont pas au second tour pour demander leur soutien : “On verra ça demain s'ils veulent nous rencontrer : discuter ce n'est pas un problème. La porte est toujours ouverte parce que je veux que tout le monde travaille ensemble (…). On est là pour travailler pour notre population et pour l'avenir de nos enfants."

“C'est un combat on le mènera jusqu'au bout” “Dans l'ensemble, ça s'est bien passé”, assure la tête de liste de Moorea-Maiao A ti’a mai, Ataria Firiapu, qui est “très satisfait” des résultats, surtout “avec le peu de moyens avec lesquels on a démarré (…). Le travail de terrain a beaucoup payé”.



Il regrette qu’il n’y ait pas eu une “forte mobilisation comparée aux chiffres de 2020. Mais l'essentiel est que l’on a atteint les chiffres espérés”.



Pour le second tour, Ataria Firiapu compte bien aller chercher les abstentionnistes notamment dans le fief même du tāvana sortant, Evans Haumani, et à Afareaitu dans celui de tāvana Rebecca Tetuanui. “On donnera tout pour ce second tour” afin de gagner les quelques 600 voix qui le séparent de Evans Haumani : “Je ne vais pas dire que c’est facile. Je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est un combat on le mènera jusqu'au bout.”



Ataria Firiapu compte même sur les voix des listes qui n’ont pas passées le seuil des 10 % : “Ils nous ont annoncé qu'ils allaient nous supporter, on attend la réalisation de ces promesses.” Mais pas question pour la liste de Ataria Firiapu de faire alliance : “On a démarré ensemble (…) on sera toujours ensemble demain.” Pour lui, les abstentionnistes ont le pouvoir de forger l’issue du second tour de scrutin, dimanche prochain.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Lundi 16 Mars 2026 à 01:52 | Lu 235 fois



