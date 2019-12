Cinq hommes mis en examen pour "viol en réunion" à Moorea

Entendus librement en juillet dernier, les cinq individus, âgés de 18 à 50 ans, ont été placés en garde à vue le 5 et le 6 décembre dernier au sein des locaux de la Brigade de recherches (BR) de Faa’a. Le 7 décembre, ils ont été présentés devant un juge d’instruction qui les a mis en examen.



Le compagnon de la jeune femme a été mis en examen pour "violences habituelles par une personne étant ou ayant été conjoint" , "proxénétisme" et "viol". Les quatre autres individus ont été mis en examen pour "viol en réunion". La période retenue pour ces faits s’étend de 2014 à 2018 .



Alors que le parquet avait requis le placement en détention provisoire des cinq mis en cause, le juge des liberté les a placés sous contrôle judiciaire à l’issue de leur mise en examen. Le viol en réunion est un crime passible de 20 ans de prison devant la cour d’assises.