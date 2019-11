Cinq générations pour fêter les 105 ans de Marthe Suard

Papeete, le 6 novembre 2019 - Marthe Suard est née il y a 105 ans à Faa'a, le 6 novembre 1914. Une bonne partie de sa famille, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, et même deux arrière-arrière-petites-filles était réunie autour d'elle ce mercredi pour lui souhaiter un anniversaire digne de ce nom.



Il y avait de l'émotion et des sourires ce mercredi à la maison de retraite Les Orchidées à Papeete. Et pour cause, l'établissement fêtait les 105 ans de sa doyenne Marthe Suard. Et en ce jour mémorable, ils étaient nombreux, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants à s'être déplacés pour souffler avec la vieille dame sa 105e bougie.

"C'est très émouvant d'être là avec elle, elle a vraiment un beau sourire", lance une de ses filles entre deux gestes d'affection. Si Marthe ne parle plus beaucoup, ne marche plus et oublie parfois des petites choses, il lui arrive encore de lire régulièrement. Mais surtout, Marthe semble heureuse d'être là, entourée par tous ces visages familiers pour fêter son anniversaire. Parmi eux, certains connus des Polynésiens comme le maire de Papeete, Michel Buillard et l'homme politique, Robert Tanseau, deux de ses neveux. " Elle n'est pas couchée, mais assise, cela fait plaisir de la voir. Elle a une belle et longue vie", assure Robert Tanseau.