Cinq étudiants se mobilisent pour les jeunes atteints de déficiences mentales

Ainsi depuis six mois environ, ces cinq jeunes, qui ont entrepris des études technologiques en gestion à l’UPF, mettent en pratique les connaissances et compétences acquises pendant leur formation en gestion, commerce, marketing, droit des affaires, économie, informatique de gestion, en management de projet et en langue étrangère… pour mener à bien ce village.

"On est allés chercher plusieurs sponsors, on a obtenu des subventions, on a créé une page Facebook, une affiche…", poursuit l'une des étudiantes, dont on sent que le but du projet l'a réellement motivé.

"Nous sommes allés à la rencontre des personnes dont s'occupent l'association Fare Heimanava, ce sont de jeunes trisomiques et des jeunes atteints de déficiences mentales. C’est agréable de les voir s’épanouir. En fait, c’est des personnes comme nous. (…). Samedi ces jeunes seront là, on veut leur offrir un moment de bonheur, qu'ils s'amusent " , poursuit l'étudiante.

L'argent récolté sera reversé à l'association afin de financer ses activités éducatives, mais surtout Urahei, Stéphanie, Florie, Christelle et Teheiva espèrent que le Ha’uti Village permettra de sensibiliser la population aux personnes déficientes au fenua et de mettre en avant le travail réalisé au quotidien par l’association.