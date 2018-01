Cinq blessés dans une série de séismes en Iran

Téhéran, Iran | AFP | jeudi 11/01/2018 - Six séismes de magnitude modérée ont été enregistrés jeudi en Iran faisant cinq blessés légers, selon l'agence iranienne Isna, près de deux mois après un tremblement de terre ayant coûté la vie à plus de 600 personnes.



Un séisme de magnitude 5,1 a été ressenti à 06h48 (03h18 GMT) dans la province de Kerman, dans le sud du pays, et une série de cinq autres secousses d'une magnitude comprise entre 5,0 et 5,6 ont été enregistrées dans la matinée dans la province de Kermanshah (ouest), près de la frontière avec l'Irak, selon le Centre sismologique iranien de l'Université de Téhéran.

Les épicentres des séismes ont été localisés respectivement dans les zones de Hedjak (environ 770 km au sud-est de Téhéran) et Soumar (570 km à l'ouest de Téhéran), indique l'Université.

Pour chacune des six secousses telluriques l'épicentre était situé en profondeur (entre 8 et 12 km sous la surface de la terre, selon les relevés du centre sismologique), ce qui limite le risque de destructions et de victimes.

Selon l'agence iranienne Isna, cinq personnes ont été légèrement blessées à cause des séismes dans la province de Kermanshah. Selon la télévision d'État, les tremblements de terre n'ont pas fait de dégâts matériels majeurs.

Les secousses ont également été ressenties à travers l'Irak, notamment dans le Kurdistan irakien, frontalier de l'Iran, selon des correspondants de l'AFP.

Situé aux confins de plusieurs plaques tectoniques et traversé par plusieurs failles, l'Iran est une zone de forte activité sismique, où un net regain est observé depuis le début du mois de novembre, en particulier dans les provinces de Kermanshah et Kerman.

Le 12 novembre, un séisme de magnitude 7,3 a fait 620 morts et plus de 12.000 blessés dans la province de Kermanshah, ainsi que huit morts en Irak.

La plupart des autres secousses mesurées depuis novembre n'ont fait que peu ou pas de victimes.

Le 20 décembre, une femme et une fillette sont mortes dans un mouvement de panique provoqué par un séisme de magnitude 5,2 ressenti à Téhéran, mégalopole de 8,5 millions d'habitants. Le tremblement de terre n'avait fait aucun dégât important.