Cinq Porsche conduites par des touristes coréens contrôlées à plus de 200 km/h

Clermont-Ferrand, France | AFP | mercredi 07/08/2019 - Cinq voitures de marque Porsche conduites par des touristes coréens ont été contrôlées à plus de 200 km/heure, au lieu des 130 km/h autorisés, sur une autoroute du Puy-de-Dôme, a indiqué mercredi la gendarmerie.



Ces conducteurs âgés de 27 à 38 ans, en vacances en France pour une semaine, avaient quitté Bordeaux pour se rendre à Vichy via l'A89, ont précisé les gendarmes, confirmant une information du quotidien régional La Montagne.

Mardi vers 18H00, la vitesse des cinq Porsche, des véhicules de location, a été mesurée à 204, 205 (pour deux d'entre elles), 206 et 207 km/h par les gendarmes du peloton motorisé de Clermont-Ferrand qui procédaient à un contrôle au niveau de la commune de Charbonnières-les-Varennes (Puy-de-Dôme).

Les gendarmes ont procédé à un retrait de permis immédiat, "comme c'est le cas pour les grands excès de vitesse au-delà de 40 km/h". Les cinq ressortissants coréens font aussi l'objet d'une interdiction de conduire sur le territoire français, a ajouté la gendarmerie.

Ces touristes - deux chercheurs, un enseignant, un chef barman et un entrepreneur - se sont également acquittés sur place d'une amende de 750 euros par conducteur, afin que leurs passagers puissent repartir au volant des véhicules.

Comme pour tous les ressortissants étrangers, un "avis de rétention du permis de conduire a été transmis au préfet qui doit prendre une décision dans les 72 heures" concernant la durée de l'interdiction de conduire sur le territoire français, a précisé la gendarmerie.