Cinékid : une rentrée sous le signe de "la belle" Matahari et de "la bête" le roi Lion

Cinékid - les matinées de cinéma exclusivement réservées aux enfants – a redémarré samedi 23 août au cinéma Liberty. Avec Miss Tahiti en guest- star !

Ça y est, après la trêve des vacances scolaires, Cinékid est de retour. Avec le même scénario : les enfants de 6 à 12 ans se font une toile comme des grands. Sans leurs parents.

En ouverture de la séance, les cinéphiles en herbe ont pu rencontrer la belle Matahari Bousquet, Miss Tahiti 2019. Qui s’est prêtée aux jeux des selfies, photos et autographes. Cette fan de cinéma adhère pleinement au concept de Cinékid : "Je pense que c’est une très bonne initiative. La nouvelle génération a pris l’habitude de regarder des films sur ordinateur ou tablette, jusqu’à en oublier ce qu’était vraiment le cinéma. Un lieu social où les gens se rencontrent et partagent leurs émotions. Je trouve très intéressant cette manière de leur faire découvrir et apprécier le 7e art". Elle l’a prouvé en restant toute la matinée aux côtés des enfants.



Avant la projection du dernier succès des studios Disney, "Le roi lion", les enfants assisté au spectacle de clown Nani et dégusté le goûter signé Tip Top et Roby Gaufre.



Roxana, venue avec ses amies, était enthousiaste : "J’ai demandé plein d’autographes à miss Tahiti. C’était top". "C’était trop bien de la voir en vrai. Elle est magnifique. Et le film était super émouvant" surenchérit Siloé.