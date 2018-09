Cinékid redémarre samedi avec Miss Tahiti!

Les nouveautés : c’est le soutien exceptionnel de Miss Tahiti 2018, Vaimalama Chaves, mais aussi la présence de la mascotte Tip Top, sans oublier le nouveau rythme : une séance par mois, et enfin, les billets désormais en vente au cinema trois semaines avant la séance. Un bon plan pour les parents qui pourront prévoir leurs sorties à l’avance.

Assurément la formule séduit les enfants, impatients de retrouver ces rendez-vous ludiques et festifs : “Là bas on s’amuse. J’aime tout, le goûter, le film et j’ai hâte de voir Miss Tahiti“ se réjouit déjà Roxana, 9 ans, une fidèle parmi les fidèles.



Pour cette séance de rentrée, au programme donc : l’accueil dès 8h15 par Miss Tahiti “qui prend plaisir à s’investir dans son nouveau rôle d’ambassadrice qui lui a été offert depuis le mois de juin” et sera là pour tous vos autographes et selfies, la projection du court métrage l’Herbe verte, un spectacle animé par Tahiti Magic Show avec le magicien Will Spade et le clown Hipo - qui seront présents pour “encore plus de magie, de rigolades et de surprises ! assurent-ils, fiers de participer à ce concept, toujours dans la joie et la bonne humeur ! ”. Sans oublier le goûter avec les gaufrettes Roby gaufres et les glaces Tip Top et enfin la projection du dessin animé Les Indestructibles 2.



Petit rappel à l’usage des parents qui pourraient être inquiets : dès leur entrée en salle, les enfants qui ont mis le bracelet qui leur est remis lors de l’achat des tickets de cinema et y ont inscrit leur prénom et le numéro de téléphone de leurs parents, sont pris en charge par l’équipe de jeunes titulaires du Bafa.



Une date à retenir ce samedi 15 septembre : la reprise de Cinékid ou la joie d’une sortie cinéma unique et dynamique pour les enfants.