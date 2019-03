Ciné Kid : une saison 2 démarre samedi

PAPEETE, le 4 mars 2019 - Les fidèles du rendez-vous n'ont plus que quelques jours à attendre. Ceux qui ne connaissent pas encore vont pouvoir découvrir le concept. Pour la reprise, c'est le long métrage Ralph 2.0 qui est programmé, entre autre.



La matinée Ciné Kid est une matinée réservée aux enfants qui se passe au cinéma. Le concept est nouveau et plaît aux petits qui passent un moment entre amis, libres, comme aux grands, libérés pour quelques heures.



Le concept



" Le cinéma, c’est l’aventure, le rêve, l’émotion, la joie, le partage, le but de Cinékid Tahiti est de donner le goût aux enfants de fréquenter, seuls, sans leurs parents, les salles obscures. De redonner au cinéma sa part de magie, de mystère. D’en faire un réflexe synonyme de plaisir et de passion. Et, au-delà, de former les spectateurs de demain, des passionnés de cinéma et de grand écran ", explique Patricia Dybman à l'origine du concept.



Les enfants, entre 6 et 12 ans, sont attendus à l’entrée du cinéma Liberty où ils seront entièrement pris en charge. Ensuite, ils visionnent des courts-métrages entre 1 et 6 minutes choisis spécialement pour l'occasion.



Une animation est proposée et un goûter est servi avant le lancement du long-métrage. Samedi c'est Ralph 2.0 qui sera projeté.



L'histoire de Ralph 2.0



Un premier dessin animé intitulé les Mondes de Ralph était sorti en décembre 2012. Ralph 2.0 est sorti en janvier de cette année. C'est l'histoire de Ralph qui quitte l'univers des jeux d'arcade pour internet. Avec son amie Vanellope von Schweetz, il va prendre tous les risques en s'aventurant dans la toile (c'est le surnom que l'on donne à internet).



Leur objectif? Trouver une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Pour y parvenir, ils vont devoir demander de l'aide aux habitants d'internet : les Netizens.



Une première saison de Ciné Kid a déjà eu lieu entre avril et décembre 2018. Le rendez-vous a trouvé son public et son rythme. Il revient pour une deuxième saison.