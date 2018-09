Ciné Kid revient ! Prochaine séance le 15 septembre !

PAPEETE, le 4 septembre 2018 - La matinée cinéma réservée aux enfants est de retour. Lancée en mars 2018, cette opération a rencontré son public. Elle reprend une fois par mois dès le 15 septembre avec, pour ce premier rendez-vous le dessin-animé les indestructibles 2.



Depuis le mois de mars dernier le cinéma Le Liberty propose une matinée cinéma rien que pour les enfants. Cela s'appelle Ciné Kid et c'est réservé aux 6-12 ans non accompagné par leurs parents.



Pendant les vacances scolaires, il n'y a pas eu de Ciné Kid, mais cela ne signifiait pas l'abandon de l'opération. Au contraire. Voilà le rendez-vous de retour avec, pour cette première de l'année scolaire, un dessin animé fort apprécié : Les Indestructibles 2.



Les indestructibles 2 bat tous les records



Les indestructibles, cette célèbre famille de super-héros est apparu il y a 14 ans sur les écrans. La suite de leurs aventures séduit toujours autant et peut-être plus. Elle est focalisée sur la maman, Elastigirl, qui travaille pour sauver le monde.



Aux États-Unis, le dessin animé est sorti fin juin, il a battu tous les records. Il est le plus gros succès de tous les temps pour un film d'animation aux États-Unis ! En France, il est sorti le 4 juillet, arrivant sans attendre en Polynésie.



En plus de la projection de ce long métrage, la matinée Ciné Kid propose des courts-métrages, un spectacle (animé cette fois-ci par Tahiti magix show), un goûter et, exceptionnellement, une rencontre avec Miss Tahiti 2018 !



Redonner au cinéma sa part de magie



Ciné Kid a été mis en place par Patricia Dybman. Elle explique les raisons qui l'ont poussée à organiser cette opération : " Le cinéma, c’est l’aventure, le rêve, l’émotion, la joie, le partage, le but de Cinékid Tahiti est de donner le goût aux enfants de fréquenter, seuls, sans leurs parents, les salles obscures. De redonner au cinéma sa part de magie, de mystère. D’en faire un réflexe synonyme de plaisir et de passion. Et, au-delà, de former les spectateurs de demain, des passionnés de cinéma et de grand écran ."



Si tu apprécies ce moment, tu pourras en profiter une fois par mois pendant toute l'année. Et à chaque fois tu pourras découvrir un nouveau spectacle, de nouveaux courts et longs-métrages.