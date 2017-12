Ciguatéra : de forts risques d'intoxications à Hatiheu et Anaho

En Polynésie, il existe six espèces de micro-algues Gambierdiscus. A Anaho, c'est l'espèce la plus toxique, la polynesiensis, qui est majoritaire, ce qui explique le risque élevé de ciguatera.



Aujourd'hui, faute de budget, les chercheurs de Malardé ne peuvent pas se rendre sur place pour faire des prélèvements afin de comprendre ce qu'il se passe dans la baie de Hatiheu. On sait que les personnes qui sont tombées malades début novembre ont mangé de la perche pagaie (haka en marquisien). Les autres cas de cette année concernaient l'ingestion de carangues et de poissons chirurgiens. Pour l'instant, il n'y a donc pas eu de cas déclarés après un repas à base d'oursins, trocas ou bénitiers…



Par mesure de prévention, le hakaiki de Nuku Hiva, Benoit Kautai a mis en garde contre la consommation des produits pêchés dans les baies de Hatiheu et de Anaho, à Nuku Hiva. Dans un communiqué le 9 novembre, il indiquait qu'aucun produit de la mer issu de cette zone ne devait être consommé. Il mettait ainsi en avant les "produits marins incriminés : poissons, bénitiers, oursins..."

Aujourd'hui, il est donc difficile d'expliquer ce pic de cas. La pollution humaine semble en tous les cas devoir être écartée car " ce n'est pas une baie habitée", souligne Clémence Gatti, chargée de recherche avant d'indiquer : " Pour la population, la ciguatéra est reliée à l'impact humain. Quand on regarde la cartographie, on constate en effet des cas de ciguatera dans les passes où on a fait des travaux pour élargir les passes. C'est en effet souvent un facteur favorisant mais ce n'est pas le seul. Si la micro-algue n'est pas présente dans l'environnement cela ne va pas l'introduire."